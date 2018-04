Svetová produkcia vína vlani klesla na najnižšiu úroveň za 60 rokov

Ilustračné foto. Foto: TASR – Milan Kapusta Foto: TASR – Milan Kapusta

Paríž 24. apríla (TASR) - Celosvetová produkcia vína vlani klesla na najnižšiu úroveň za 60 rokov. Dôvodom boli zlé poveternostné podmienky v Európskej únii (EÚ), ktoré citeľne znížili produkciu vína v tomto bloku. Informovala o tom medzinárodná vinárska organizácia OIV.Výroba vína dosiahla v minulom roku 250 miliónov hektolitrov, čo v porovnaní s rokom 2016 znamená pokles o 8,6 %, uvádza sa v správe z Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno (OIV) so sídlom v Paríži, ktorú zverejnila v utorok. Je to najnižšia úroveň produkcie od roku 1957, keď sa vo svete vyrobilo 173,8 milióna hektolitrov vína.Všetkých špičkových producentov vína v EÚ minulý rok zasiahlo nepriaznivé počasie. To viedlo k celkovému poklesu produkcie bloku o 14,6 % na 141 miliónov hektolitrov.Podľa údajov OIV, v ktorých nie je zahrnutá hroznová šťava a mušt (nové víno), sa produkcia talianskeho vína v roku 2017 znížila o 17 % na 42,5 milióna hektolitrov, francúzska produkcia klesla o 19 % na 36,7 milióna hektolitrov a španielska sa znížila o 20 % na 32,1 milióna hektolitrov.Francúzsko odôvodnilo rekordné zníženie produkcie vína v minulom roku sériou zlých poveternostných podmienok, od jarných mrazov cez suchá po búrky, ktoré postihli väčšinu hlavných pestovateľských oblastí vrátane Bordeaux a Champagne.Na rozdiel od EÚ zostala vlaňajšia produkcia takmer stabilná v Spojených štátoch, ktoré sú štvrtým najväčším svetovým výrobcom vína, a v Číne. Tá v produkcii vína dobieha Austráliu a Argentínu.Zmiešané výsledky zaznamenali štáty v Južnej Amerike. Zatiaľ čo produkcia vína v Argentíne minulý rok vzrástla o 25 %, ale po veľmi nízkej produkcii v roku 2016, v Čile klesla o 6 %.Globálna spotreba vína sa v roku 2017 zvýšila o 1,8 % na približne 243 miliónov hektolitrov. Spojené štáty potvrdili svoju pozíciu najväčšieho svetového konzumenta vína s 32,6 milióna hektolitrov, po nich nasledovalo Francúzsko s 27 miliónmi hektolitrov.Spotreba vína v Číne sa vlani opäť zvýšila, už tretí rok po sebe, a to o 3,5 % na 17,9 milióna hektolitrov.Pokiaľ ide o export, Španielsko zostáva najväčším svetovým vývozcom vína z hľadiska objemu s 20,5-% podielom na globálnom trhu. Francúzsko si zase udržalo vedúcu pozíciu, pokiaľ ide o hodnotu exportovaného vína, ktorá minulý rok dosiahla 9 miliárd eur.Celkový export vína sa vlani zvýšil o 3,8 % na 107,9 milióna hektolitrov a hodnota tohto exportu vzrástla o 5,1 % na 30 miliárd eur.