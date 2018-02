Svetová zaisťovňa Munich Re zvýšila kvartálny zisk:Za odhadmi zaostala

Na archívnej snímke budova Munich Re. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mníchov 6. februára (TASR) - Nemecká zaisťovňa Munich Re oznámila za 4. kvartál zvýšenie zisku, údaje však zaostali za odhadmi trhov. Navyše, za celý rok dosiahla len slabý zisk, keď výsledky ovplyvnili viaceré nákladné prírodné katastrofy.Najväčšia zaisťovňa na svete uviedla, že za 4. kvartál vzrástol jej čistý zisk medziročne o 8 % na 530 miliónov eur. Ekonómovia však počítali so ziskom na úrovni 560 miliónov eur.Za celý rok predstavoval zisk po mimoriadne stratovom 3. kvartáli len 392 miliónov eur. Na porovnanie, v roku 2016 vykázala zaisťovňa zisk 2,58 miliardy eur. V 3. štvrťroku vykázala stratu 1,4 miliardy eur a v dôsledku toho za deväť mesiacov 146 miliónov eur.Dôvodom sú početné prírodné katastrofy, medzi nimi ničivé hurikány v USA a Karibiku Harvey, Irma a Maria, ďalej rozsiahle požiare v Kalifornii a zemetrasenia v Mexiku. Tie budú poisťovací sektor za minulý rok stáť okolo 135 miliárd USD (108,52 miliardy eur).V tomto roku očakáva Munich Re zisk od 2 do 2,4 miliardy eur. Aj v tomto prípade odhad zaostáva za prognózami analytikov. Tí počítajú v roku 2018 so ziskom Munich Re na úrovni 2,6 miliardy eur. Podrobné výsledky za 4. štvrťrok a celý rok 2017 oznámi zaisťovacia spoločnosť 15. marca.