Svetová zdravotnícka organizácia má nového šéfa. Je z Etiópie

Ženeva 23. mája (TASR) - Za nového generálneho riaditeľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) bol dnes v Ženeve zvolený bývalý etiópsky minister zdravotníctva a zahraničných vecí Tedros Adhanom Ghebreyesus. Informovala o tom agentúra AP.Po prvý raz v dejinách organizácie sa o funkciu uchádzali traja kandidáti. Okrem Ghebreyesusa to boli Pakistanka Sanja Ništarová a Brit David Nabarro. Všetci kandidáti chceli pokračovať v reformách, ktoré počas svojho desaťročného pôsobenia začala presadzovať bývala generálna riaditeľka WHO, Hongkončanka Margaret Chanová.Tedros sľúbil, že sa zasadí za cenovo dostupnú zdravotnú starostlivosť pre každého človeka na svete bez ohľadu na to, aký je majetný. Zdroje WHO chce usporiadať tak, aby organizácia mohla rýchlo reagovať na krízové situácie a pokračovať v reformách zameraných na zvýšenie transparentnosti a efektívnosti.WHO potrebuje zvýšiť transparentnosť svojho pôsobenia a zefektívniť schopnosť promptne reagovať na krízové situácie. Nový riaditeľ by mal obnoviť dôveru v organizáciu, ktorá podľa kritikov v rokoch 2014-16 reagovala príliš pomaly na epidémiu eboly v západnej Afrike.