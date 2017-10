Svetové ceny potravín v septembri vzrástli

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 5. októbra (TASR) - Svetové ceny potravín v septembri mierne vzrástli. Motorom ich rastu bolo zdraženie olejov a mliečnych produktov. Vyplýva to z najnovších údajov Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO).Cenový index potravín FAO, ktorý sleduje zmeny cien v rámci potravinového koša zahŕňajúceho obilniny, olejniny, mäso, cukor a mliečne produkty, sa v septembri zvýšil medzimesačne o 0,8 % na 178,4 bodu. V medziročnom porovnaní vzrástla hodnota indexu o 4,3 %.Z údajov FAO ďalej vyplýva, že čiastkový index cien olejov sa v septembri zvýšil o 4,6 %, a to najmä v dôsledku zdraženia palmového oleja. Ale aj ceny ostatných olejov - sójového, slnečnicového a repkového stúpli.Na druhej strane, index cien cereálií sa znížil o 1 %. Dôvodom sú vyhliadky na bohatú úrodu a dodávky.FAO zároveň zvýšila predpoveď úrody obilnín v sezóne 2017-2018 a očakáva, že dosiahne približne 2,612 miliardy ton, čo je o takmer 7 miliónov ton viac ako vlaňajšia rekordná úroda. Úroda pšenice by mala dosiahnuť 750,1 milióna ton.