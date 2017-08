Svetové hry priniesli Slovensku tri medaily a spokojnosť celej výpravy

Na snímke zľava karatistka Ingrida Suchánková, kickboxerky Monika Chochlíková a Veronika Cmárová pózujú s medailami zo Svetových hier v poľskom Vroclave počas tlačovej konferencie v Bratislave 1. augusta 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 1. augusta (TASR) – Slovenskí športovci sa zo Svetových hier v poľskom Vroclave (20. – 30. júla) vrátili s tromi medailami. Postarali sa o ne kickboxerky Monika Chochlíková s Veronikou Cmárovou a karatistka Ingrida Suchánková. V niekoľkých disciplínach mali blízko k úspechu aj ostatní športovci, vedúci výpravy Michal Čapla je preto s celkovým vystúpením Slovákov spokojný.Chochlíková prehrala vo finále v kategórii do 52 kg s Ruskou Annou Poskerbyševovou 0:3 na body a vybojovala striebornú medailu. Cmárová v získala bronz v kategórii do 65 kg, keď v súboji o tretie miesto zdolala Američanku Kaitlin Youngovú 3:0. Suchánková sa o cenný kov zaslúžila tretím miestom v kumite do 61 kg. Jej úspech je o to cennejší, že karate bude mať v Tokiu 2020 olympijskú premiéru.povedala pre TASR Suchánková.Na Svetových hrách sa súťaží v neolympijských športoch, Slovensko vo Vroclave reprezentovalo 15 športovcov. Predstavili sa v piatich odvetviach - v bocci, karate, kickboxe, tanečnom športe a vodnom lyžovaní. Medaila sa očakávala najmä od troch súčasných jednotiek svetového renkingu v kickboxe Chochlíkovej, Lucie a Veroniky Cmárovej." uviedol prezident Slovenského zväzu kickboxu Peter Onuščák.zhodnotila Monika Chochlíková, najúspešnejšia členka výpravy.Slovensko skončilo v celkovom hodnotení krajín na 57. mieste, ale ak by sa úspešnosť vyjadrila percentuálne, patrila by mu vyššia priečka. Aj preto bol vedúci výpravy Michal Čapla spokojnýKickbox bol nielen najúspešnejší šport pre slovenskú výpravu, ale aj najsledovanejší šport celých hier. Najpočetnejšiu výpravu malo domáce Poľsko. V roku 2021 sa Svetové hry budú konať v USA v meste Birmingham v štáte Alabama.