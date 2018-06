Svetové ložisko mastenca na Slovensku stále neprináša očakávaný zisk

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava/Gemerská Poloma 1. júna (TASR) - Slovensko má jedno z najlepších svetových ložísk mastenca v Gemerskej Polome v okrese Rožňava, no neprofituje z neho. Firma Eurotalc, ktorá je držiteľom licencie na jeho ťažbu, je stále v strate. Za vlaňajšok podľa informácií Finstatu zaknihovala mínus takmer 2,5 milióna eur. Dôvodom majú byť investície do ťažby a nedostatok vhodných pracovných síl na trhu.povedal pre TASR Robert Schmid, šéf rakúskeho Schmid Industrie Holding, materskej firmy Eurotalcu.Gemerská Poloma má viac ako tisíc obyvateľov a spoločnosť Eurotalc patrí k najvýznamnejším zamestnávateľom. Jeho investícia do úpravovne mastenca sa stala súčasťou programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce do roku 2025.uviedla pre TASR zástupkyňa starostu obce Gemerská Poloma Ivana Antalová.Firma Eurotalc platí obci daň z nehnuteľností a správnych poplatkov, no podľa Antalovej to nie je významná položka rozpočtu obce.dodala Antalová.Na neefektívnosť produkcie mastenca poukazuje aj Wolfgang Rauball, predseda predstavenstva spoločnosti EuroGas, ktorá mala licenciu na ťažbu mastenca v Gemerskej Polome do roku 2004, no prišla o ňu. Jej údajne nelegálne odobratie bolo predmetom medzinárodnej arbitráže, v ktorej EuroGas proti SR v roku 2017 neuspel.konštatoval pre TASR Rauball, ktorý potvrdil, že EuroGas chce v roku 2018 opäť žalovať Slovenskú republiku za údajne nelegálne odobratie licencie na ťažbu mastenca v Gemerskej Polome v rámci medzinárodnej arbitráže.V prvej arbitráži k tejto kauze neuspel, pretože tribunál ICSID vo svojom rozhodnutí v auguste 2017 akceptoval jurisdikčné námietky, ktoré vzniesla slovenská strana.EuroGas AG hrozil SR arbitrážami už od roku 2010. Za zmarenie investície v Gemerskej Polome žiadala firma najskôr v roku 2011 odškodné 500 miliónov eur. O rok sa k nároku na odškodné pridala aj spoločnosť EuroGas Inc., ktorá je registrovaná v USA. Celková suma požadovaného odškodného sa vtedy vyšplhala na 1,5 miliardy eur. EuroGas argumentoval porušením práv vyplývajúcich z dohody medzi ČSFR a USA o vzájomnej podpore a ochrane investícií z roku 1991. Ministerstvo financií SR však popiera, že by nastalo akékoľvek porušenie tejto dohody.Ložisko mastenca v Gemerskej Polome objavili náhodou v roku 1985 pri hľadaní cínu. Tamojší mastenec sa vyznačuje vysokou čistotou, odborníci považujú gemerské ložisko za jedno z najvýznamnejších na svete so zásobami na úrovni minimálne 85 miliónov ton.