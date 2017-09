Svetové módne značky už nebudú využívať príliš vychudnuté modelky

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 6. septembra (TASR) - Dvojica medzinárodných koncernov stojacich za módnymi značkami ako Gucci, Dior či Saint Laurent oznámila, že prestane na prezentáciu svojich produktov využívať modelky, ktoré sú príliš vychudnuté.LVMH a Kering, dve z najväčších módnych firiem sveta, pristúpili k tomuto kroku po kritike, že módny priemysel podporuje nezdravý životný štýl mladých ľudí, informovala dnes spravodajská stanica BBC.Firmy sa taktiež zaviazali, že nebudú na propagovanie oblečenia pre dospelých využívať modelky, ktoré majú menej ako 16 rokov. Kastingové agentúry sa budú musieť pri výbere modeliek riadiť konkrétnymi proporčnými normami. Dievčatá a mladé ženy zároveň budú musieť predložiť lekárske potvrdenie o svojom zdraví, ktoré nemôže byť staršie ako šesť mesiacov.Francúzsko na tento problém reagovalo prijatím zákona, ktorý vstúpil do platnosti začiatkom mája. Zákon zakazuje prezentáciu nezdravo chudých profesionálnych módnych modeliek. Tie potrebujú lekárske potvrdenie o celkovom fyzickom zdraví so špeciálnym dôrazom na index telesnej hmotnosti (BMI).Zamestnávateľom, ktorí zákon porušia, hrozí pokuta do 75.000 eur a maximálne šesťmesačné väzenie. Kritici tvrdia, že vychudnuté modelky propagujú nezdravý a nerealistický imidž, zatiaľ čo znalci módneho priemyslu sú presvedčení, že šaty a rôzne doplnky lepšie vyniknú na vysokých, štíhlych ženách.