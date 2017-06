Svetový bestseller Pomaľované vtáča sa nakrúca v Bratislave

Herec Udo Kier, archívne foto. Foto: TASR - Alica Jančoková Foto: TASR - Alica Jančoková

Bratislava 9. júna (TASR) - Filmová adaptácia svetového bestselleru Jerzyho Kosińského Pomaľované vtáča sa v týchto dňoch nakrúca v Bratislave a okolí. Film režiséra, scenáristu a producenta Václava Marhoula (Tobruk, 2008) vzniká v česko-ukrajinsko-slovensko-poľskej koprodukcii. Po úvodnom nakrúcaní na Ukrajine sa štáb presťahoval na Slovensko. Podľa režiséra sa v stredu 7. júna v najväčšom štúdiu v Mlynskej doline začala prelomová časť nakrúcania.uviedol Václav Marhoul.Udo Kier (Epidemic, Armagedon, Blade, Virus 1.0, ale i väčšina filmov režiséra Larsa von Triera) prišiel do Bratislavy v pondelok (5.6.) a jeho prvé kroky viedli do štúdia v Mlynskej doline, kde je postavený interiér domu Mlynára, ktorého herec stvárňuje.vzdal poctu architektom, stavbe i výprave filmu.žartoval herec. V stredu (7.6.) už bol spolu s deväťročným Petrom Kotlárom, ktorý hrá hlavnú postavu, hercami Michaelou Doležalovou a Zdeňkom Pechom plne koncentrovaný na nakrúcanie. To sa v sobotu 10. júna presúva zo štúdia do exteriérov v okolí Bratislavy.Ponuku hrať v dramatickom príbehu o bezprostrednom vzťahu medzi hrôzou a krutosťou na jednej strane a nevinnosťou a láskou na strane druhej, ktorý sa bude nakrúcať ešte takmer rok v Česku i Poľsku, prijal Stellan Skarsgard (Prelomiť vlny, Dobrý Will Hunting, Piráti z Karibiku, Mamma Mia!), písomne potvrdil svoj záujem podieľať sa na snímke aj americký herec Harvey Keitel. Súčasťou medzinárodného obsadenia je tiež poľský herec Lech Dyblik, ukrajinské herečky Nina Šunevič a Ala Sakalova, ruský herec Alexej Kravčenko (Choď a pozeraj sa), z českých napríklad Petr Vaněk či Jitka Čvančarová. Jedna z hlavných postáv (17-ročná Labina) bude obsadená slovenskou herečkou. Vzhľadom na harmonogram výroby casting na túto postavu ešte prebieha. V rokovaní sú aj ďalší herci, ktorí budú nakrúcať v druhej polovici roka, resp. v roku 2018 - okrem iného ďalšie dve hviezdy svetového filmu, ktorých agenti finalizujú podklady pre zmluvy, ako i ďalší herci z Nemecka a Slovenska.Svetová premiéra filmu je naplánovaná na máj 2019. Pomaľované vtáča by malo vstúpiť do slovenských a českých kín na jeseň 2019.TASR informovala slovenská producentka filmu Zuzana Mistríková.