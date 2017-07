Svetový deň alergie

Foto: ALK Slovakia s.r.o. Foto: ALK Slovakia s.r.o.

Bratislava 7. júla (OTS) - 8. júla si už od roku 2005 pripomíname Svetový deň alergií. Jeho hlavnou myšlienkou je zvýšenie informovanosti a vzdelávania o alergiách s cieľom podporiť prevenciu znižovaním alergénov, zabezpečiť požadovanú zdravotnú starostlivosť a účinnú liečbu. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), alergické ochorenia sú štvrté najčastejšie sa vyskytujúce na svete a predstavujú tak spoločenskú ako aj ekonomickú záťaž v oblasti kvality života, počtu vymeškaných dní v práci alebo v škole, výdavkov na lieky, či dokonca úmrtnosti., hovorí hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre klinickú imunológiu a alergológiu mim. prof. MUDr. Peter Pružinec, CSc.Epidemiologické trendy ukazujú a predpovedajú, že v najbližších desaťročiach je možné očakávať približne u polovice európskej populácie počas života prejav určitej formy alergického ochorenia. Aj preto sa diagnostike a liečbe tohto ochorenia venuje čoraz väčšia pozornosť.vysvetľuje odborník.Typické príznaky nádchy sú svrbenie nosovej sliznice, kýchanie, vodnatý výtok z nosa či pocit upchania nosa. U časti pacientov sa alergická nádcha spája s poruchou čuchu, bolesťou hlavy, nepríjemnými pocitmi v ušiach, či s očnými alergickými príznakmi. Vtedy hovoríme o rinokonjuktivitíde. Nezriedka môžu byť postihnuté prínosové dutiny. Alergickú rinitídu neradno podceňovať, pretože podľa lekárov asi polovica tých, ktorí trpia alergickou nádchou, má predpoklad, že sa u nich rozvinie astma.Je bežným javom, že pri opakovaných a často už chronických zdravotných problémoch, sa ľudia spoliehajú na voľno predajné antihistaminiká, rôzne tabletky a spreje či kvapky do nosa, ktoré však väčšinou len potlačia a zmiernia príznaky alergie. Pacientovi môže skutočne pomôcť len alergológ, ktorý problém pomocou špeciálnych testov diagnostikuje a určí správnu liečbu.prízvukuje prof. Pružinec.V závislosti od príznakov a ročného obdobia treba rátať s tým, že komplexné alergologické vyšetrenie nemožno robiť hocikedy v priebehu roka.liečiť“ vysvetľuje prof. Pružinec.Existuje veľké množstvo protialergických liekov, ktorých úlohou je potláčať príznaky alergických ochorení, avšak jedinou liečbou podstaty alergie je alergénová imunoterapia alebo hyposenzibilizácia. Je to jediná príčinná liečba, čo znamená, že lieči to, čo ochorenie spôsobuje. Jednak môže znížiť spotrebu protialergických liekov, ale zároveň predchádza zhoršovaniu ochorenia, vzniku reakcie na nové alergény a zvyšuje celkovú kvalitu života alergika.zdôrazňuje prof. Pružinec.Účinnosti a bezpečnosti alergénovej imunoterapie sa venuje veľká pozornosť a vďaka pozitívnym výsledkom najväčšieho klinického programu spoločnosti ALK v oblasti alergénovej imunoterapie, ktorý zahŕňal viac ako 6 000 pacientov na troch kontinentoch, Globálna iniciatíva pre astmu (GINA) prvýkrát zaradila podjazykovú alergénovú imunoterapiu ako prídavnú liečbu vo svojej Globálnej stratégii na liečbu astmy a jej prevenciu.uzatvára prof. Pružinec.UPOZORNENIE: Upozorňujeme čitateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.