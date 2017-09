Svetový deň cestovného ruchu prinesie do Nitry množstvo podujatí

Nitra, ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nitra 7. septembra (TASR) – Prehliadky pamiatok, kultúrne vystúpenia, prednášky i koncerty prinesú podujatia, ktoré sa budú v Nitre konať od 23. do 27. septembra pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu. Organizátorom programu je mesto Nitra a Katedra manažmentu kultúry a turizmu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.V prvé dni podujatia bude pre návštevníkov sprístupnený areál bývalých kasární na Martinskom vrchu, kde budú prebiehať zážitkové prehliadky so sprievodcom. Sprístupnený tu bude aj Archeopark Nitra, v ktorom bude pripravená prehliadka objektov slovanských obydlí. Návštevníci si budú môcť pozrieť ukážku pečenia v dobovej peci, vypaľovanie keramiky a vyskúšať lukostreľbu.Na Martinskom vrchu sa bude konať aj prehliadka historickej výstroje, výzbroje a vojnovej techniky.uviedla Ľudmila Synaková z mestského úradu.Milovníci histórie budú môcť absolvovať aj prehliadky ruín areálu Zoborského kláštora so sprievodcom pátrom Filipom. Na programe je aj netradičná nočná prehliadka a pre menších návštevníkov tvorivé dielne.povedala Synaková.Ako doplnila, súčasťou podujatia je aj koncert Moravských madrigalistov, ktorý sa bude konať v sobotu 23. septembra v Katedrále svätého Emeráma.dodala Synaková.