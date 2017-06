Svetový deň darcov krvi si pripomína aj SR, krv potečie i v divadlách

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. júna (TASR) - Dnešný Svetový deň darcov krvi si pripomína aj Slovensko. Národná transfúzna služba SR pri tejto príležitosti otvára brány svojich pracovísk verejnosti. Slovenský Červený kríž zase organizuje divadelnú kvapku krvi. Nemocnice krv potrebujú najmä v letných mesiacoch, keď je zvýšený počet úrazov.hovorí Renáta Dundová, generálna riaditeľka Národnej transfúznej služby (NTS) SR.Pomôcť šíriť osvetu má aj dnešný Deň otvorených dverí v NTS SR. Záujemcovia tak môžu do 17.00 h navštíviť odberové pracoviská v Bratislave - na Kramároch a v Ružinove, v Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Martine, Nových Zámkoch, Poprade, Prešove, Trenčíne, Trnave či Žiline. Zároveň prebieha aj Divadelná kvapka krvi, životodarnú tekutinu tak dnes doobeda možno darovať v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave a Jókaiho divadle v Komárne.Pri jednom odbere, ktorý trvá päť až 15 minút, sa odoberie 450 mililitrov krvi. Tú môže darovať každý zdravý človek vo veku 18 až 60 rokov, pri pravidelnom darovaní až do veku 65 rokov. Za najvzácnejších darcov sa považujú tí s negatívnym Rh faktorom krvi. Na Slovensku krv podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácii daruje vyše 300.000 ľudí, vyše 112.000 pravidelne.zhrnul minister zdravotníctva Tomáš Drucker, ktorý zároveň prevzal záštitu nad oslavami svetového dňa.Prvý Svetový deň darcov krvi zorganizovali 14. júna 2004 v Johannesburgu pracovníci juhoafrickej Národnej transfúznej služby. Už vtedy sa tento deň pripomínal v 80 krajinách sveta. Svetová zdravotníctva organizácia (WHO) v tomto roku kampaň orientovala na darovanie krvi v urgentných situáciách. Jej mottom je otázka: