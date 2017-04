Svetový deň knihy je tematicky zameraný na slabozrakých

Na snímke súťažiaca Kvetoslava Bedeová z Fiľakova číta text v Braillovom písme počas celoslovenského kola súťaže v čítaní a písaní v Braillovom písme v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 26. októbra 2013. Foto: TASR/Oliver Ondráš Na snímke súťažiaca Kvetoslava Bedeová z Fiľakova číta text v Braillovom písme počas celoslovenského kola súťaže v čítaní a písaní v Braillovom písme v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 26. októbra 2013. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Paríž 23. apríla (TASR) - Nevidomým a ľuďom so zhoršeným zrakom je v roku 2017 venovaný Svetový deň knihy a autorských práv. Pripadá na 23. apríla a ako uviedla Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) na svojej webovej stránke, pre ľudí so zrakovým postihnutím predstavuje prístup ku knihám a tlačeným materiálom problém a prekážku pre ich plnú účasť v živote spoločnosti. Svetovým hlavným mestom knihy v roku 2017 je metropola Guiney - Konakry.Podľa Svetovej únie nevidiacich (WBU) je z miliónov kníh vydaných každý rok na svete necelých desať percent vytlačených v podobe dostupnej pre slabozrakých a nevidomých. V rozvojových krajinách je to len jedno percento kníh.Velikáni svetovej literatúry - španielsky básnik, prozaik a dramatik Miguel de Cervantes y Saavedra, anglický dramatik a básnik William Shakespeare či peruánsky spisovateľ a historik Inca Garcilaso de la Vega - zomreli 23. apríla 1616 alebo tesne okolo tohto dátumu. Okolo 23. apríla sa narodili či zomreli mnohí ďalší majstri pera, napríklad francúzsky spisovateľ Maurice Druon, americký spisovateľ a literárny kritik ruského pôvodu Vladimir Nabokov či kolumbijský autor Manuel Mejía Vallejo. Svetový deň knihy a autorských práv sa preto viaže s 23. aprílom.Keďže sa tento dátum stal symbolickým pre svetovú literatúru, účastníci Generálnej konferencie UNESCO v Paríži v roku 1995 rozhodli, že v ten deň sa bude na celom svete vzdávať pocta knihám a ich autorom. Účastníci 28. zasadnutia Generálnej konferencie UNESCO konajúcej sa v dňoch 25. októbra-16. novembra 1995 v Paríži prijali rezolúciu, v ktorej vyhlásili 23. apríl za Svetový deň knihy a autorských práv. Generálna konferencia prihliadala na fakt, že kniha od dávnych čias predstavuje najmocnejší nástroj na šírenie poznania a zároveň sa ukázala aj ako najúčinnejší prostriedok na zachovanie tohto poznania.Kniha prispieva ku kultúrnemu obohateniu každého jedinca, čo k nej má prístup, pomáha dialógu, ovplyvňuje verejnú mienku, obohacuje svetové kultúrne dedičstvo, podporuje porozumenie a toleranciu. UNESCO preto vyzvala svoje členské štáty, aby každý rok organizovali na počesť tohto dňa rozmanité podujatia, vrátane knižných výstav a veľtrhov.Pre úspech Svetového dňa knihy a autorských práv na svetovej úrovni prišla UNESCO s konceptom Svetového hlavného mesta knihy. Generálna konferencia UNESCO 2. novembra 2001 schválila spôsob jeho voľby. Prvým sa v roku 2001 stal Madrid, nasledovali v roku Alexandria (2002), Naí Dillí (2003), Antverpy (2004), Montreal (2005), Turín (2006), Bogota (2007), Amsterdam (2008), Bejrút (2009), Ľubľana (2010), Buenos Aires (2011), Jerevan (2012), Bangkok (2013), Port Harcourt v Nigérii (2014), Inčchon v Kórejskej republike (2015) a v roku 2016 Vroclav v Poľsku.