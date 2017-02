Svetový deň rozhlasu má heslo: Rozhlas, to ste vy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 12. februára (TASR) - V poradí už šiesty ročník Svetového dňa rozhlasu sa v pondelok ponesie pod heslom "Rozhlas, to ste vy!" Podujatie, ktoré sa každoročne koná 13. februára, zastrešuje Organizácia spojených národov pre vzdelanie, vedu a kultúru (UNESCO).Zapoja sa doň rozhlasové stanice a ďalšie spriatelené organizácie na celom svete. Ich úlohou bude špeciálnym tematickým vysielaním upozorňovať na to, akým spôsobom práve rozhlas pomáha formovať náš každodenný život.Jednotlivé rozhlasové stanice majú tohtoročné heslo vnímať ako výzvu na zapojenie väčšej časti publika a rôznych komunít do tvorby svojho vysielania, uviedlo UNESCO v tlačovej správe. Táto organizácia ich tak chce povzbudiť, aby sa týmto spôsobom zlepšovali. Svojim poslucháčom by stanice mali viac načúvať a reagovať na ich potreby, napríklad aj prostredníctvom diskusných fór.povedal Tim Francis z oddelenia UNESCO pre Mediálny rozvoj a spoločnosť (MAS).Do Svetového dňa rozhlasu sa v pondelok exkluzívnym podujatím zapojí aj Čína. V Šanghaji bude celý deň prebiehať rozhlasu venovaná diskusia s poprednými čínskymi a svetovými mediálnymi lídrami, po nej bude nasledovať špeciálny koncert.Svetový deň rozhlasu sa prvýkrát slávil v roku 2012. Vyhlásili ho delegáti na 36. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO 3. novembra 2011. Dátum 13. február zvolili v spojitosti so založením Rozhlasu OSN v roku 1946. Návrh na vyhlásenie Svetového dňa rozhlasu predložila delegácia Španielskeho kráľovstva.Cieľom Svetového dňa rozhlasu je upozorňovať verejnosť i ďalšie médiá na význam rozhlasu. K ďalším úlohám tohto dňa patrí zlepšenie medzinárodnej spolupráce medzi rozhlasovými stanicami a povzbudenie všetkých, ktorí môžu prispieť k ľahšiemu prístupu k rozhlasu i vytváraniu staníc, aby tak postupovali. Zároveň má 13. február upozorniť verejnosť na jedinečné hodnoty rozhlasu, ktorý je schopný poskytnúť služby najširšiemu okruhu ľudí.Témami predošlých ročníkov bola napríklad rodová rovnosť, mladí poslucháči, či bezpečnosť pri práci novinárov a mediálnych spolupracovníkov. Vlani sa v rámci Svetového dňa rozhlasu uskutočnilo 380 podujatí, ktoré sa konali v dovedna viac ako 80 krajinách.Bližšie podrobnosti o tohtoročnom Svetovom dni rozhlasu sa dajú nájsť na jeho oficiálnej stránke. Tá obsahuje aj mapu a tiež podrobnejšie informácie o podujatiach, ktoré pri tejto príležitosti organizujú jednotlivé krajiny.