Svetový deň umývania rúk mydlom upozorňuje na dôležitosť hygieny

Na archívnej snímke si deti v škole v Dolnej Marikovej umývajú ruky pri umývadle. Foto: TASR / Radovan Stoklasa Foto: TASR / Radovan Stoklasa

New York 15. októbra (TASR) - Umývanie rúk mydlom je najúčinnejším a zároveň najlacnejším prostriedkom prevencie pred hnačkami a respiračnými chorobami, na ktoré najmä v rozvojových krajinách zomierajú milióny detí. Svetový deň umývania rúk mydlom, pripadajúci na 15. októbra, upozorňuje práve na dôležitosť umývania rúk - mydlom. Aj v roku 2017 si ho pripomenú milióny ľudí, a robia tak od roku 2008.Cieľom tohto svetového dňa je propagovať umývanie rúk mydlom v školách a vo verejných priestoroch. Dôvodom je, že z približne 120 miliónov detí, ktoré sa každý rok narodia v rozvojových krajinách, polovica žije v nevyhovujúcich hygienických podmienkach, čo zvyšuje riziko ich predčasného úmrtia. Nízka hygienická úroveň a nedostatočný prístup k hygienickým prostriedkom zapríčiňujú, že okolo piatich miliónov detí do päť rokov ročne zomiera na hnačky prípadne na respiračné choroby.Hoci ľudia si na celom svete umývajú ruky, neraz veľmi zriedkavo používajú mydlo. A to najmä v dôležitých chvíľach - po použití WC, pred jedlom či pred prípravou pokrmu.Problém spočíva v tom, že poučka ľahká na zapamätanie sa ťažko prenáša do automatickej praxe, ktorú by mali deti pravidelne vykonávať v škole i doma. Podobne aj dospelí zanedbávajú umývanie rúk mydlom v dôležitých chvíľach.Ak by sa umývanie rúk mydlom stalo bežným hygienickým skutkom, podarilo by sa znížiť úmrtnosť na hnačky a na akútne respiračné infekcie.Z dlhodobého hľadiska sa Svetový deň umývania rúk mydlom môže stať silným prostriedkom, pomocou ktorého sa bude dať konkrétne pôsobiť na zmenu správania v oblasti osobnej hygieny.Svetový deň umývania rúk mydlom je výsledkom iniciatívy Verejno-súkromného partnerstva za umývanie rúk mydlom, ktoré vzniklo v roku 2001. Tvoria ho medzinárodní hráči - Detský fond OSN (UNICEF), Svetová banka, Americká agentúra pre rozvojovú pomoc (USAID), Stredisko na kontrolu chorôb a prevenciu, Londýnska škola hygieny a tropických chorôb a ďalšie zdravotnícke inštitúcie, ako aj výrobcovia prostriedkov na osobnú hygienu. Ich spoločným cieľom je znižovať výskyt hnačiek a respiračných ochorení a zároveň podporovať umývanie rúk mydlom.