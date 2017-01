Svetový dlh vzrástol za 9 mesiacov 2016 o viac než 10 biliónov USD

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 7. januára (TASR) - Svetový dlh vzrástol za prvé tri štvrťroky minulého roka o viac než 10 biliónov USD, pod čo sa veľkou mierou podpísali najmä zvýšené pôžičky zo strany vlád. Poukázala na to tento týždeň zverejnená správa Inštitútu pre medzinárodné financie (IIF).Podľa správy IIF sa globálny dlh zvýšil za obdobie od januára do konca septembra o 11 biliónov USD na viac než 217 biliónov USD (204,93 bilióna eur). To znamená vyše 325 % celosvetového hrubého domáceho produktu (HDP).Pod takmer polovicu navýšenia dlhu sa podpísali vlády, ktoré zvýšili objem pôžičiek. Z jednotlivých štátov mala leví podiel na zvýšení vládneho dlhu Čína, ku ktorej sa pridali mnohé ďalšie rozvíjajúce sa ekonomiky.IIF očakáva, že v ďalšom období sa situácia dlžníkov sťaží. Dôvodom budú vyššie náklady na obsluhu dlhu, pod čo sa podľa IIF podpísal výsledok amerických prezidentských volieb, ale aj ďalšie faktory, ako výraznejší posun k protekcionizmu a rastúca neistota v súvislosti s rozhodnutím Britov opustiť Európsku úniu.