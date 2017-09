Svetový dňa srdca rozsvieti svetové pamiatky načerveno

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jana Vodnáková Foto: TASR/Jana Vodnáková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ženeva 29. septembra (TASR) - Pri príležitosti Svetového dňa srdca chce Svetová federácia srdca (WHF) položiť ľuďom otázku, ako si posilňujú srdce a ako inšpirujú milióny iných ľudí na svete, aby mali zdravé srdce. WHF v tomto roku v téme Svetového dňa srdca podčiarkla: Podeľ sa o silu. Svetový deň srdca do roku 2011 pripadal na poslednú septembrovú nedeľu; od roku 2012 sa vždy koná 29. septembra.Malé zmeny, ako napríklad začať sa zdravo stravovať, venovať sa viac športu či cvičeniu, prípadne zanechať fajčenie, môžu mať veľký význam pre zdravie srdca, zdôraznila Svetová federácia srdca a rozhodla sa to vyzdvihnúť v tohtoročnej téme Svetového dňa srdca.Pri príležitosti Svetového dňa srdca sa 15 objektov - výškové budovy, pamiatky, prírodné úkazy, lokality - v rôznych častiach sveta rozsvietia na červeno. Medzi nimi napríklad mrakodrap Sky Tower v Bukurešti či televízna veža Sky Tower v Aucklande na Novom Zélande, veľká obrazovka burzy Nasdaq na križovatke Times Square v New Yorku, televízna veža Telstra Tower v Canberre v Austrálii, Cheopsova pyramída pri Gíze v Egypte, vodotrysk v Ženeve a ďalšie.Na kardiovaskulárne (srdcovocievne) choroby na celom svete zomiera 17,5 milióna ľudí. Ide o tretiu príčinu úmrtí ľudí na svete.Cieľom Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je znížiť úmrtnosť na kardiovalskulárne ochorenia o 25 percent do roku 2025.Prvýkrát Svetový deň srdca zorganizovala Svetová federácia srdca s podporou WHO, ktorá ho sponzoruje, s Organizáciou Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) v nedeľu 24. septembra 2000.Odborníci počas Svetového dňa srdca informujú verejnosť o možnostiach, ako kardiovaskulárnym ochoreniam i mozgovým cievnym príhodám predchádzať.Svetová federácia srdca v spolupráci s WHO a národnými kardiologickými spoločnosťami pripravujú rôzne aktivity.V roku 1996 UNESCO, WHO a WHF uzatvorili dohodu o spolupráci na rôznych projektoch zameraných na prevenciu chorôb srdca a srdcovocievneho systému. WHO v súčasnosti uznáva WHF ako jedného z hlavných partnerov v oblasti liečby a prevencie kardiovaskulárnych chorôb.