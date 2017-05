Svetový dopyt po luxusnom tovare sa tento rok zvýši viac,ako sa čakalo

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 29. mája (TASR) - Globálny dopyt po luxusnom tovare sa tento rok zvýši viac, ako ekonómovia pôvodne odhadovali. Dôvodom je oživenie predaja v Číne a v Európe, ktoré zmierni slabší odbyt v USA a v juhovýchodnej Ázii. Vyplýva to z najnovšej správy konzultačnej spoločnosti Bain & Co a talianskeho združenia výrobcov luxusných produktov Altagamma.Podľa najnovšej štúdie tržby sektora, ktorý zahŕňa luxusné hodiny, šperky, oblečenie, obuv a kožený tovar, stúpnu v tomto roku na 254 až 259 miliárd eur z vlaňajších 249 miliárd eur.Sektor luxusných výrobkov pritom v predchádzajúcich rokoch tvrdo zasiahol jednak úbytok turistov po sérii teroristických útokov Európe, aj protivládne demonštrácie v Hongkongu a spomaľujúci sa dopyt v Číne.Vlani v októbri spoločnosť Bain predpovedala, že tržby z predaja luxusných produktov v roku 2017 stúpnu o 1-2 %. Ale už v 1. štvrťroku zaznamenalo toto odvetvie nárast predaja o 4 %.skonštatovala Claudia D'Arpiziová, hlavná autorka štúdie. Prispelo k tomu oživenie predaja v Číne a návrat turistov do Európy, vďaka čomu sú vyhliadky starého kontinentu na rast predaja luxusných produktov priaznivé.V správe nie sú menované žiadne firmy, ale módne koncerny LVMH, Kering aj Hermés dosiahli v 1. štvrťroku dobré výsledky.Podľa dokumentu Európa by mala byť tento rok najrýchlejšie rastúcim trhom. Experti odhadujú, že predaj luxusných výrobkov v Európe sa zvýši o 7-9 %. Zvlášť dobré výsledky predpovedajú Španielsku, ktoré je považované za bezpečnú destináciu. Aj Británia je po oslabení libry dostupnejšia z pohľadu nákupnej turistiky. Dobrou správou je zotavenie čínskeho trhu, kde sa očakáva rast predaja luxusných produktov o 6-8 %. Ale v zvyšnej Ázii autori štúdie očakávajú pokles dopytu o 2-4 %.USA ako najväčší svetový trh s luxusným tovarom bude tento rok tiež zaostávať za ostatnými regiónmi. Dôvodom je silný dolár a neistota v súvislosti s obchodnou politikou prezidenta Donalda Trumpa.Štúdia predpovedá, že trh s luxusným tovarom bude pokračovať v expanzii aj v nasledujúcich rokoch a ročne zvýši svoj obrat o 3-4 % na 280-290 miliárd eur do roku 2020.