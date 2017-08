Svetový humanitárny deň je venovaný ľuďom, ktorí pri pomoci riskujú

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. augusta (TASR) – Minulý rok bolo zabitých 101, unesených 89 a zranených 98 humanitárnych pracovníkov, ktorí poskytovali pomoc v nebezpečných a konfliktných zónach sveta. Vyplýva to zo štatistík The Aid Worker Security Database. Miestni zamestnanci tvoria až 85 percent z počtu obetí. Svetový humanitárny deň v sobotu 19. augusta je venovaný práve humanitárnym pracovníkom, ktorí pri pomoci iným riskovali a často i stratili život. TASR o tom informovala mediálna koordinátorka neziskovej organizácie (NO) Človek v ohrození Jana Fedáková.vysvetľuje význam miestnych kolegov riaditeľ NO Braňo Tichý.Fedáková uviedla, že organizácia momentálne stavia nové triedy pre deti v Iraku, doučuje tie, ktoré pre konflikt v krajine zameškali vyučovanie a školí učiteľov, ako s traumatizovanými deťmi pracovať. Podľa humanitárnej pracovníčky v Iraku Michaely Guldanovej cieľom pomoci nie je prinášať do krajiny nové nápady zo Západu. Preto významnú časť tímu NO v teréne tvoria lokálni ľudia, ktorí najlepšie poznajú špecifiká svojej krajiny a sú v komunite lepšie akceptovaní.Človek v ohrození už poskytoval pomoc v konfliktných oblastiach, ako sú Sýria, Ukrajina či Južný Sudán. Vojnové strany podľa organizácie čoraz častejšie nedodržiavajú medzinárodné humanitárne právo a útočia na civilné ciele, školy, nemocnice alebo rušné trhy. Obeťami útokov sú veľakrát zamestnanci humanitárnych organizácií. Jednou z nich sa koncom minulého roka stal miestny kolega Člověka v tísni, sesterskej organizácie Človeka v ohrození.hovorí Tomáš Kocian, koordinátor pomoci Člověka v tísni v Sýrii, Iraku a na Ukrajine, ktorá rok predtým počas útoku prišla o deviatich lokálnych kolegov v Afganistane.Humanitárni pracovníci pred každou misiou absolvujú množstvo tréningov a školení. Týkajú sa aj bezpečnosti, napríklad prípadov únosov. "Sme pripravovaní na to, ako únoscom nepovedať všetky informácie a zároveň spolupracovať. Alebo ako dokázať prečkať dlhé mesiace v zajatí," hovorí Guldanová a dodáva, že si uvedomuje riziko, spojené s touto prácou.dodáva.Svetový humanitárny deň vyhlásilo OSN na 19. augusta po tom, čo v roku 2003 pri bombovom útoku v Bagdade zahynulo 22 humanitárnych pracovníkov vrátane zvláštneho predstaviteľa generálneho tajomníka OSN v Iraku Sergia Vieiru de Mella.