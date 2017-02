Svetový muzikál Mamma Mia! v českej verzii príde v júni do Bratislavy

Plagát muzikálu Mamma Mia! Foto: pro:messa Foto: pro:messa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. februára (TASR) – Mamma Mia!, jeden z najúspešnejších svetových muzikálov, inšpirovaný hitmi skupiny ABBA, sa v českej verzii predstaví prvýkrát na Slovensku 10. júna v dvoch predstaveniach na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave.Veľké hity autorskej dvojice Benny Andersson a Björn Ulvaeus - Super Trouper, Chiquitita, Money, Money, Money, The Winner Takes It All, I Have A Dream, Our Last Summer, Dancing Queen či Mamma Mia a ďalšie v českom znení s textami Adama Nováka, v réžii Antonína Procházku na veľkolepej scéne so živým orchestrom rozohrá a zaspieva Helena Vondráčková, Jiří Langmajer, Adéla Gondíková, Pavel Vítek, Hana Holišová, Hana Křížková, Bronislav Kotiš, Petr Kolář, Pavel Vítek, Jitka Asterová, Jaroslava Kretschmerová, Roman Vojtek, Tomáš Smička, Petra Vraspírová, Tomáš Trapl, Michael Foret, Olga Lounová, Petr Kotvald, Michaela Nosková, Kateřina Klausová, Ivana Korolová a ďalší umelci.Muzikál Mamma Mia! mal premiéru v apríli 1999 v Londýne a hneď sa stal diváckym hitom. Bol uvedený vo viac ako 270 mestách po celom svete, videlo ho 54 miliónov divákov a zarobil viac ako 2 miliardy dolárov. Veľký úspech mala aj filmová verzia z roku 2008, v ktorej hrali najväčšie filmové hviezdy Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgard, Amanda Seyfried či Julie Walters.Príbeh muzikálu sa odohráva na malom gréckom ostrove. V predvečer svojej svadby pozve Sophia troch mužov, ktorí sa pred rokmi objavili v živote jej matky Donny. Každý z nich by mohol byť jej otcom. Toto nečakané stretnutie vyústi v nejednu komickú situáciu. Mamma Mia! je o odvahe realizovať svoje sny o láske, priateľstve, rodine a o význame minulosti pre šťastie v budúcnosti.Vypredané predstavenia muzikálu videlo v Česku viac ako 270.000 divákov a kritici ho ocenili nomináciou na cenu Thálie.Vstupenky sú v predaji v sieti Ticketportal a Ticket Art. TASR informoval PR manažér Rado Mešša.