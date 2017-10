Svetový židovský kongres ocenil Colina Powella a Georgea Stevensa

Colin Powell, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 31. októbra (TASR) - Laureátmi tohtoročných cien Svetového židovského kongresu (WJC) sa stanú bývalý americký minister zahraničných vecí z rokov 2001-2005 Colin Powell a dvojnásobný držiteľ Oscarov, niekdajšia hollywoodska režisérska legenda George Stevens (1904-1975) in memoriam.Ako vyplýva z utorkovej informácie WJC, Powellovi udelia Cenu Theodora Herzla za jeho angažovanosť v záujme pre židov bezpečnejšieho a tolerantnejšieho sveta. Najvyšší predstaviteľ WJC Ronald Lauder v tejto súvislosti vyzdvihol fakt, že Powell (80) strávil viac ako 50 rokov reprezentujúc Spojené štáty a ich hodnoty demokracie pri krízovom manažmente v rôznych končinách sveta.Vlani sa nositeľom rovnakého ocenenia stal bývalý viceprezident USA Joe Biden.Stevensa preslávili snímky ako napríklad filmová adaptácia Dreiserovho románu Americká tragédia pod názvom A Place in the Sun (Miesto na výslní) s Montgomery Cliftom a Elizabeth Taylorovou v hlavných úlohách, Shane s Alanom Laddom v titulnej úlohe, Obor (Giant) s Jamesom Deanom, ale aj Rockom Hudsonom a Elizabeth Taylorovou alebo Denník Anny Frankovej s Millie Perkinsovou v hlavnej úlohe. Umelcovi posmrtne udelenú Cenu Teddyho Kolleka si 8. novembra prevezme v New Yorku jeho syn.Toto ocenenie udelili vlani inej hollywoodskej legende strieborného plátna, hercovi Kirkovi Douglasovi.