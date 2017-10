Svetoznámy fotograf Saudek má v centre Bratislavy prierezovú výstavu

Svetovo uznávaný fotograf Jan Saudek, archívne foto Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 4. októbra (TASR) – Prierezová výstava z celoživotnej tvorby svetoznámeho českého fotografa Jana Saudka je v bratislavskej galérii Michalský dvor.Vyše 70 prevažne ženských a mužských aktov je výberom od roku 1964. Dívka s perlami, Portrét panny, Stáří a mládí, Řekni mi zrcadlo, První krok, Žebronení, Obálka detského časopisu, Československo 1968, Záliby, Milenci, Snení v ráji, Starý tanečník, Manželství, Voják, Svatba, Surrealizmus, Portrét fotografa a ďalšie sú známe, ale na Slovensku i prvýkrát prezentované fotografie.na utorkovej (3.10.) vernisáži výstavy s úsmevom povedal riaditeľ vydavateľstva Slovart Juraj Heger, ktorý fotografovi venoval jeho novú knihu s názvom Dva.Aj galerista Juraj Ulický potvrdil stabilnú vec, že prominentný fotograf bol na každej svojej výstave v Michalskom dvore od prvej, ktorou v roku 1995 otvorili túto galériu v centre mesta.rozhovoril sa kontroverzný fotograf a zabával zaplnenú galériu. Svoj monológ zakončil najkratšou židovskou anekdotou: Zaplatím. Tým opäť rozosmial divákov. Zábavný bol aj počas dlhej autogramiády, keď záujemcom podpisoval fotografie a knihy.Pražský rodák Jan Saudek(1935) sa koncom druhej svetovej vojny pre polovičný židovský pôvod dostal s dvojčaťom Karolom do koncentračného tábora v Sliezsku pre tzv. miešancov. Vyštudoval grafickú školu a od roku 1950 pracoval ako produkčný fotograf v tlačiarňach. Na konci 60. rokov odišiel do Ameriky a zoznámil sa s Hughom Edwardom, šéfom oddelenia fotografie v Inštitúte umenia v Chicagu. Prvú výstavu mal v University of Indiana v Bloomingtone.Začal fotografovať pri stene s oknom, ktorá sa stala typickým prvkom jeho tvorby. Spolupracoval s rôznymi umelcami z celého sveta. Vystavoval v múzeu moderného umenia v Paríži, vyšla jeho prvá monografia Svet Jana Saudka. Stal sa členom Spolku českých maliarov a mal množstvo výstav. Získal francúzske vyznamenanie Rad umenia a literatúry (1990). Francúzsky režisér Jerome de Missolz o ňom nakrútil film Jan Saudek - český fotograf.V jeho živote má dôležité miesto dlhoročná priateľka a manažérka Sára Saudková, ktorá prijala jeho meno aj bez svadby. Umeleckú a finančnú slobodu získal Saudek začiatkom 80. rokov a bol veľmi populárny. Stal sa kandidátom Zväzu výtvarných umelcov (1988). Filmová spoločnosť Febio ho vybrala pre projekt GEN (100 Čechov dneška). Slovart vydal výpravnú publikáciu Saudkových fotografií (2005) a neskôr ďalšie knihy. Priateľka Sára zorganizovala k jeho 70. narodeninám ako darček veľkú výstavu. Portrétoval známe osobnosti vrátane sto členov činohry, baletu a opery.Za šírenie dobrého mena vlasti v zahraničí dostal Saudek od ministra kultúry vyznamenanie Artis Bohemiae Amicis (2006). V roku 2014 si na českom veľvyslanectve v Pekingu vzal za manželku dlhoročnú priateľku a matku svojich detí novinárku Pavlu Saudkovú, ktorá bola s ním na výstave v Bratislave.