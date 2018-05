Svetoznámy kontrabasista Miroslav Vitouš vystúpi so slovenskými džezmenmi už vo štvrtok v Bratislave

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 15. mája 2018 (WBN/PR) - Šnúru štyroch koncertov odohrá na Slovensku a v Rakúsku svetoznámy džezový kontrabasista Miroslav Vitouš. Hudobník známy aj zo spoluprác s legendárnym trubkárom Milesom Davisom či saxofonistom Waynom Shorterom vystúpi v rámci jedinečného slovenského projektu Altar.Album s rovnomenným názvom je unikátnym projektom renomovaných slovenských hudobníkov: saxofonistu Nikolaja Nikitina a vyhľadávaného džezového klaviristu a aranžéra Ľuboša Šrámeka. Tí kritikou oceňovaný album Altar pôvodne nahrali ako duet, v ktorom ako dvaja dlhoroční spoluhráči predstavujú širokej verejnosti nielen najobľúbenejšie skladby svojej vlastnej tvorby, ale aj témy velikánov Johanna Sebastiana Bacha či českého hudobného skladateľa Leoša Janáčka.„Odporúčam každému, kto má rád kvalitnú a inovatívnu hudbu. Altar ocení ortodoxný džezový fanúšik, hipster, ale aj klasický hudobník,“ uviedol na margo albumu hudobný kritik Dávid Oláh. Jedinečnosť albumu, nesúceho prvky džezu, vážnej hudby, ale aj avantgardy či voľného prístupu, spočíva aj v tom, že na živých koncertoch nespája len dve hudobné osobnosti. V Bratislave, Martine i rakúskom Klagenfurte a Weissensee slovenské duo doplní aj džezová legenda českého pôvodu Miroslav Vitouš a rakúsky bubeník Klemens Marktl.Marktl sa už v sprievode slovenských hudobníkov objavil. Stalo sa tak v rámci bratislavského dvojkoncertu, na ktorom vystúpil aj americký džezový basgitarista John Patitucci. Bubeník, kapelník a skladateľ rakúskeho pôvodu vychádza z tradície moderného džezu. U našich západných susedov je popritom považovaný aj za jeden z najvýraznejších talentov rakúskej džezovej scény. Hru na bicie nástroje študoval v Amsterdame, Haggu či v New Yorku, v súčasnosti pôsobí ako profesor na konzervatóriu v Klagenfurte.Štvoricu hudobníkov uzatvára 70-ročný rodák z Prahy, kontrabasista Miroslav Vitouš. Svoju kariéru odštartoval na medzinárodnej hudobnej súťaži vo Viedni, ktorá mu zaistila štipendium na Berklee College of Music v americkom Bostone. Vitouš sa na americkej džezovej scéne etabloval rýchlo. Legendárna bola jeho spolupráca na albume Now He Sings, Now he Sobs (1968) známeho amerického klaviristu Chicka Coreu. Skladba z tohto albumu My Love and Only Love sa už dnes radí medzi džezové štandardy, pričom album samotný sa v roku 1999 dostal do Siene slávy Grammy.V roku 1970 založil Vitouš spolu so saxofonistom Waynom Shorterom a keyboardistom Joeom Zawinulom legendárnu fusion kapelu Weather Report, v ktorej hrával aj džezový velikán Miles Davis. Jeho hudobné predstavy sa však po čase začali rozchádzať so zvyškom kapely, a tak sa vydal na vlastnú hudobnú dráhu. Natočil celý rad albumov, na ktorých hrali najslávnejšie džezové hviezdy a popri kontrabasistoch ako Niels-Henning Ørsted Pedersen, Brian Bromberg, Christian McBride, Scott LaFaro či Dave Holland sa zaradil medzi najlepších kontrabasistov na svete.Koncerty pod názvom Altar prebehnú v Malom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave (17.5.), deň na to zasa v Barmuseu Budovy SNM v Martine (18.5.), v priestoroch kostola Pfarrkirche Herz Jesu Welzenegg v rakúskom Klagenfurte (20.5) či na podujatí Jazz Festival unterm Birnbaum v obci Weissensee (21.5.).Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Ars Bratislavensis a SOZA.PREDPREDAJ: https://www.ticketportal.sk/Event/ALTAR_live FACEBOOK EVENT: https://www.facebook.com/events/157772781576418/ VIAC INFORMÁCIÍ: https://www.jazz.sk/articles/recenzia-cd-altar