Sviatoční Traja králi prinášajú na Slovensko arktickú zimu do -24°C

Na archívnej snímke chlapci v kostýmoch biblických Troch kráľov. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Počasie v regiónoch:

Na západnom Slovensku premenlivá oblačnosť, najnižšie ranné teploty -8 až -11 a najvyššie denné -6 až -3 stupne C.

Na strednom Slovensku premenlivá oblačnosť, najnižšie ranné teploty -9 až -14 a najvyššie denné -8 až -4 stupne C.

Na východnom Slovensku premenlivá oblačnosť, najnižšie ranné teploty -9 až -13 a najvyššie denné -8 až -4 stupne C.



Počasie na horách:

Vo výške 1000 m prevažne zamračené, snehové prehánky, najnižšia ranná teplota -14 a najvyššia denná -11 stupňov C.

Vo výške 1500 m prevažne zamračené, snehové prehánky, najnižšia ranná teplota -17 a najvyššia denná -15 stupňov C.

Vo výške 2000 m prevažne zamračené, snehové prehánky, najnižšia ranná teplota -20 a najvyššia denná -18 stupňov C.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. januára (TASR) - Na Tri krále mnoho hviezd - mnoho zemiakov. Tak znie pranostika, ktorá sa viaže k dnešnému sviatku. V piatok očakávame premenlivú oblačnosť, na severe sa miestami vyskytnú snehové prehánky.Meteorológovia však očakávajú na Troch kráľov prvý arktický deň tejto zimy. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje, že až do nedele (8. januára) bude na Slovensku extrémne chladno.V piatok dosiahne najvyššia denná teplota vzduchu len mínus 16 až mínus desať stupňov Celzia, na juhu miestami okolo mínus osem stupňov Celzia.uviedol meteorológ Pavol Beránek.Podľa jeho slov, cez víkend klesne teplota vzduchu v dolinách a kotlinách v noci ojedinele až na mínus 29 stupňov Celzia.dodal Beránek.Podrobnú predpoveď počasia nájdete na počasie Teraz.sk