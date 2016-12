Sviatočný Literárny týždenník si pripomína jubileum Evy Fordinálovej

Na snímke logo Literárneho týždenníka. Foto: Literárny týždenník Foto: Literárny týždenník

Na snímke šéfredaktor Slovenských pohľadov Bystrík Šikula (vpravo) odovzdáva cenu v kategórii literárna kritika a história Eve Fordinálovej počas slávnostného odovzdávania výročných cien Slovenských Pohľadov za rok 2016, v Bratislave 7. decembra 2016. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. decembra (TASR) - Vianočnú atmosféru posledného tohoročného dvojčísla Literárneho týždenníka (43-44) už na prvej strane navodzuje farebná ilustrácia Martina Kellenbergera s betlehemským motívom. Stĺpcový úvodník Človek medzi ľuďmi na stále aktuálnu tému medziľudských vzťahov napísal básnik Štefan Cifra. Nosným materiálom prvej strany (s presahom na ďalšie strany) je redakčný reportážny článok Sviatok literatúry v Budmericiach o viacnásobnej literárnej slávnosti, ktorá sa uskutočnila 16. decembra vo vynovených priestoroch kaštieľa v Budmericiach.Spolok slovenských spisovateľov (SSS) tu odovzdal čestné uznania desiatim spisovateľom, publicistom a spoluorganizátorom kultúrno-literárnych podujatí. Vyvrcholením tejto časti slávnosti bolo udelenie Ceny SSS za celoživotné dielo literárnej vedkyni a poetke, profesorke Eve Fordinálovej, a to v predvečer jej životného jubilea (17.12. - 75). Časopis publikuje o autorke aj obsiahle laudácio, ktoré spracoval Štefan Cifra.Druhé, podvečerné podujatie patrilo mladej slovenskej literatúre. Šéfredaktor časopisu pre mladú literatúru Boris Brendza najskôr predstavil päť kníh - všetko debuty. Z toho štyri básnické zbierky a jednu prózu. Všetky vyšli v novej Edícii mladých slovenských autorov (EMSA) časopisu Dotyky. Niečo podobné sa v našom literárnom živote už dávno nestalo. Program vyvrcholil vyhlásením výsledkov 8. ročníka literárnej súťaže mladých autorov Ceny Rudolfa Fabryho. Časopis zaznamenáva celý priebeh slávnosti aj s uvedením debutujúcich a ocenených autorov.Tematickým pokračovaním článku o tomto podujatí je reportáž Zuzany Kuglerovej Dominovali poviedky zo súčasnosti o úrovni a výsledkoch inej tohoročnej súťaže mladých autorov - Jašíkovej Turzovke.Sviatočnú farebnú dvojstranu okrem vtipných kresieb Martina Kellenbergera vytvárajú spomienková próza Bohuša Rapoša Vianoce, rozprávočka slávneho stvoriteľa Pána prsteňov anglického spisovateľa J.R.R. Tolkiena Elfi pomáhajú Ježiškovi, ľudová slovesnosť Na veselú vianočnú nôtu, kuplet Petra Valu Vianočné mory a úvahová recenzia Boženy Juríčkovej o vianočne koncipovanej výstave Ľudovíta Hološku v Brezne.Sumujúci vnútropolitický komentár Rok 2016 v znamení prekvapení napísal Roman Michelko, autormi zahranično-politických komentárov sú Branislav Fábry (Proruskí prezidenti na Balkáne) a František Škvrnda (Škodlivé uplatňovanie dvojakého metra v Sýrii).Z kultúrnej publicistiky treba zaznamenať tri zásadné celostránkové materiály. Po prvé je to hodnotenie 52. ročníka Bratislavských hudobných slávností z pera hudobnej kritičky Terézie Ursínyovej. Po druhé, štúdiovo poňatá recenzia historika Martina Homzu na knihu Antona Hrnka Dejiny Slovenska veselo i vážne. Autor recenzie ju stručne charakterizoval takto: Je toPo tretie je to repríza celostránkového rozhovoru s Jozefom Mravíkom, kulturológom, esejistom a predstaviteľom slovanského hnutia na Slovensku, ktorý 3. decembra odišiel do večnosti. Rozhovor pripravil v roku 2013 Maroš Puchovský pre časopis Slovanská vzájomnosť. Redakcia LT ho pohotovo zaradila do čísla.Literárne umenie v čísle reprezentuje poviedka mladého prozaika Jána Bidovského a ukážky z básnickej tvorby Ruženy Šípkovej a Jána Tazberíka.Z recenznej rubriky treba zaznamenať recenziu Evy Zelenayovej na najnovší román Antona Hykischa Verte cisárovi a recenziu Jany Judinyovej na monografiu Evy Fordinálovej Odklínanie Vajanského.Tentoraz dvojstranová spoločenská rubrika prináša textovo-obrazové informácie o literárnych podujatiach v Bratislave, v Hrabičove, v Topoľčiankach, v Senici, v Ružomberku a v Trnave. Osobitný priestor má informácia o udelení Ceny Jána Kollára v Prahe, čo je literárna súťaž mladých Slovákov žijúcich na území Čiech. Rubrika prináša aj pripomenutia životov a diela archeológa Titusa Kolníka a spisovateľa a fotografa Ivana Kňazeho pri príležitosti ich jubileí.