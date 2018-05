Sviatok prírodnej rozmanitosti v areáli ČOV

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 24. mája 2018 (WBN/PR) - 22. mája si pripomíname Medzinárodný deň biodiverzity (International Day for biological diversity). Viac ako 100 žiakov a študentov banskobystrických škôl si pripomenulo dôležitosť ochrany prírodnej rozmanitosti v areály čistiarne odpadových vôd Rakytovce pri Banskej Bystrici. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (StVPS,a.s.) a Nadácia Ekopolis pre nich pripravili podujatie zamerané na poznávanie biodiverzity vo svete aj v regióne. Okrem rozpoznávanie rastlín pomocou aplikácie PlantNET, sadenia stromov a prednášky o procesoch čistenia odpadových vôd sa zoznámili s vodnými bezstavovcami a dozvedeli ako vyzerá dom pre ježka či búdka pre netopiere. A prečo téma biodiverzity práve v čistiarni? Ako povedal generálny riaditeľ StVPS,a.s. Ing. Peter Martinka: „ Areál čistiarne odpadových odpadových vôd Rakytovce je špecifický v tom, že tu už druhý rok realizujeme projekt „ Ochrana a podpora biodiverzity v technických areáloch“ a žiaci tu môžu vidieť reálne opatrenia, ktoré môžeme pre ochranu prírodnej rozmanitosti uskutočniť. Som veľmi rád, že je zo strany škôl o takéto podujatia záujem.“(Slavomíra Vogelová, StVPS, a.s.)