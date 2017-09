Sviatok všetkých svätých si Šali uctia svetlom dušičkových lampášov

Ilustračné foto Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šaľa 29. septembra (TASR) - Rozsvietením dušičkových lampášov pri príležitosti Sviatku všetkých svätých si návštevníci Domu ľudového bývania v Šali v sobotu 28. októbra uctia spomienku na rodinu, blízkych i priateľov. Dušičkové lampáše pripravia žiaci základných škôl a členovia záujmových krúžkov.povedala Ľubica Packová – Zahradárová z Ponitrianskeho múzea, ktorého pobočkou je Dom ľudového bývania v Šali.Úlohou detí zo školských zariadení a záujmových krúžkov je spoločne namaľovať prázdny sklenený pohár od kávy alebo zaváraniny, najviac tri kusy za jednu triedu, a priniesť ho do Domu ľudového bývania v Šali v termíne od 24. do 27. októbra. Netradičná výstava ručne maľovaných dušičkových lampášov potrvá od 28. októbra do 11. novembra.Sviatok všetkých svätých je venovaný pamiatke zosnulých. V tento deň sa navštevujú cintoríny, na hroby sa kladú vence či kvety a pália sa sviečky. V minulosti sa tento deň slávil 13. mája na pamiatku Panny Márie a mučeníkov. Na 1. novembra ho preložil v roku 835 pápež Gregor IV.