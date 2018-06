Švihálek a Hatala zamierili zo Žiliny do Nových Zámkov

Na archívnej snímke vpravo Michal Švihálek. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Nové Zámky 17. júna (TASR) - Český hokejový útočník Michal Švihálek a slovenský obranca Andrej Hatala sa stali novými posilami HC Nové Zámky. Obaja hráči, ktorí v sezóne 2017/18 pôsobili v Žiline, sa s klubom dohodli na ročných zmluvách. Novozámocký klub informoval o posilách na oficiálnej stránke.Švihálek prišiel do Tipsport Ligy pred sezónou 2016/17 a následne absolvoval v žilinskom drese dve kompletné sezóny. V prvej z nich pomohol k zisku bronzových medailí. V najvyššej slovenskej súťaži má na konte celkovo 121 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 29 gólov a 24 asistencií.Pre trenčianskeho odchovanca Andreja Hatalu to bude druhá zmena dresu v rámci najvyššej súťaže. V nej už pôsobil v tímoch Trenčína a Žiliny. V ročníku 2017/2018 odohral 51 zápasov s bilanciou 0+4.Rovnakým smerom zo Žiliny do Nových Zámkov už pred pár dňami zamierili českí útočníci Radim Hruška a Tomáš Pospíšil.