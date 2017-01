Svitko bude na Dakare obhajovať 2. miesto, Jakeš chce vyhrať

Na snímke slovenský jazdec Štefan Svitko Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Asunción 1. januára (TASR) - V pondelok 2. januára 2017 odštartuje 39. ročník slávnej Rely Dakar. Na jej štarte nebude opäť chýbať ani dvojica slovenských motocyklistov Štefan Svitko a Ivan Jakeš. Obaja slovenskí pretekári netaja smelé ambície, skúsenejší Jakeš chce zaútočiť na celkové prvenstvo.Tohtoročná Rely sa začne v hlavnom meste Paraguaja Asunción, cieľ je 14. januára v argentínskej metropole Buenos Aires. Na programe je cekovo 12 etáp a pretekári budú mať voľný deň 8. januára v kolumbijskom meste La Paz.Vlaňajšia Rely Dakar sa pre 43-ročného Jakeša skončila v úvode 6. etapy. V piatej utrpel ťažký pád, pri ktorom si potrhal väzy v pravom kolene a pomliaždil prsty na ľavej nohe. Napriek tomu nastúpil do nasledujúcej etapy, ale približne po 20-tich kilometroch to napokon vzdal. Rely mal pritom solídne rozbehnutú a aj preto má pred jubilejnou desiatou účasťou na Dakare vysoké ambície.poznamenal Jakeš, ktorého dakarským maximom je 4. miesto v roku 2013.S konštruktérskym tímom počas roka vymenili motor na motorke, zlepšili jej elektroniku a popracovali na krútiacom momente.poznamenal Jakeš, ktorého trénerom na Dakare bude bývalý francúzsky pretekár David Frétigné.O vysokých ambíciách hovorí aj člen Slovnaft teamu Štefan Svitko. Ten vlani skončil na skvelom druhom mieste, vyhral 10. etapu z Belénu do La Rioja a na ôsmej účasti na Dakare bude mať novú továrenskú motorku od KTM.poznamenal Svitko na tlačovej konferencii pred Dakarom.Podobne ako Jakeš, aj Svitko mal nedávno problémy s kolenom. Verí však, že tie mu neznepríjemnia ôsmu účasť na Dakare. V rámci prípravy absolvoval sústredenie v Chorvátsku a Vysokých Tatrách a po vlaňajšom druhom mieste budú očakávania od 34-ročného motocyklistu vysoké.uviedol Svitko, ktorý vlani skončil za Tobym Priceom. Ten bude na štarte najslávnejšej rely aj tentoraz.