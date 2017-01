Svitko skončil v 11. etape deviaty, dostal výraznú penalizáciu

Štefan Svitko na Dakar Foto: M.H.G.H. s.r.o. Foto: M.H.G.H. s.r.o.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rio Cuarto 13. januára (TASR) - Slovenský motocyklista Štefan Svitko na KTM obsadil v predposlednej 11. etape Rely Dakar deviate miesto s viac ako desaťminútovou stratou na víťazného Paula Goncalvesa z Portugalska. V celkovom poradí ale z desiatej priečky pravdepodobne výrazne klesne, keďže v zatiaľ neoficiálnych výsledkoch mu ešte za štvrtok naskočila viac ako trojhodinová penalizácia. Zatiaľ nie je známy jej dôvod.Trasa 11. etapy viedla zo San Juanu do Rio Cuarto, motocyklisti prešli spolu 759 km a meraný úsek mal 288 km. Na čele celkového poradia zostal po piatom mieste Brit Sam Sunderland.Po štvrtkovej náročnej 10. etape, v ktorej skončil Svitko po skvelom výkone druhý a vyčerpaný napokon skončil v lekárskej opatere, sa mu o deň neskôr medzi najlepšiu trojicu prebojovať nepodarilo. Od úvodných kilometrov sa držal okolo ôsmej pozície, v závere sa o jedno miesto zhoršil. Špeciál organizátori opäť rozdelili na dve časti, v tej prvej v okolí San Juanu dominovali duny a potom nasledoval dlhý prejazd neutralizačnou zónou. Svitko bol pred druhou časťou ôsmy so štvorminútovým mankom na lídra Goncalvesa, neskôr jeho strata narastala.V sobotu Rely Dakar uzavrie záverečná 12. etapa z Rio Cuarto do argentínskej metropoly Buenos Aires v dĺžke 786 km. Meraná časť bude mať ale iba 64 km.