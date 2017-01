Svitko skončil v 3.etape dvanásty, Jakeš 15. Novým lídrom Barreda Bort

Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rely Dakar (San Miguel de Tucuman - San Salvador de Jujuy, meraný úsek 364 km)



motocykle: 1. Joan Barreda Bort (Šp./Honda) 4:22:41 h, 2. Sam Sunderland (V.Brit./KTM) +13:29 min, 3. Pierre-Alexandre Renet (Fr./Husqvarna) +16:30,... 12. Štefan SVITKO (SR/KTM) +27:41, 15. Ivan JAKEŠ (SR/KTM) +34:39



celkovo: 1. Barreda Port 7:35:30 h, 2. Sunderland +11:20 min, 3. Paulo Goncalves (Portug./Honda) +14:42,... 9. SVITKO +26:54, 13. JAKEŠ +41:57

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

San Salvador de Jujuy 4. januára (TASR) - Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko obsadil dvanáste miesto v stredajšej 3. etape Rely Dakar. V celkovom poradí klesol o dve priečky a je priebežne deviaty. Jeho krajan Ivan Jakeš obsadil 15. priečku, celkovo je trinásty.Tretiu etapu púštnej rely v Južnej Amerike ovládol Joan Barreda Bort. Španielsky jazdec na stroji značky Honda dominoval na trati, ktorá viedla zo San Miguela de Tucuman do San Salvadora de Jujuy (meraný úsek 364 km), keď už v prvej časti meraného úseku (240 km) získal na dovtedy vedúceho Austrálčana Tobyho Pricea viac ako 20 minút. Strata Pricea do záveru narástla na 22:50 min a ten po deviatom mieste v etape klesol v priebežnej klasifikácii na piatu priečku.Svitko stratil na Španiela 27:41 min, jeho celkové manko na lídra je aktuálne 26:54 min. Jakeš zaostal o 34:39 min, celková strata na Barredu Porta je 41:57 min.Vo štvrtok sa jazdci presunú do Bolívie, cieľ 4. etapy je v Tupize.