Svitko skončil v 5. etape Dakaru trinásty, vyhral Barreda Bort

Slovenský jazdec Štefan Svitko. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Arequipa 10. januára (TASR) – Slovenský motocyklový reprezentant Štefan Svitko (KTM) obsadil podľa predbežných neoficiálnych výsledkov trináste miesto v stredajšej 5. etape 40. ročníka slávnych pretekov Rely Dakar. Jasné víťazstvo zaznamenal Španiel Joan Barreda Bort na Honde, ktorý mal náskok na druhého Rakúšana Mattiasa Walknera na KTM 10:26 minúty.Tretí skončil Argentínčan Kevin Benavides na Honde so stratou 12:20 min. Svitko zaostal za víťazom o 25:07 min.Stredajšia ďalšia piesočná etapa mala štart v meste San Juan de Marcona, po krátkej spojovacej časti nasledoval 266 km dlhý meraný úsek a po ňom opäť spojovacia časť po pobreží do druhého najväčšieho mesta Peru Arequipa.Francúz Adrien Van Beveren na Yamahe prišiel do cieľa na piatom mieste so stratou 14:35 min., no stačilo mu to na to, aby sa udržal na čele celkového poradia. Druhý je Benavides (+1:00 min), tretí Walkner (+1:14) a na štvrtom mieste figuruje štvrtkový víťaz Barreda Bort (+7:33). Svitko sa udržal na 11. priečke, no na lídra stráca už 26:22 min.Vo štvrtok je na programe 6. etapa Arequipy do bolívijského La Paz s meraným úsekom 313 km a presunmi v dĺžke 447 km. Pretekárov čaká jazda v nadmorskej výške okolo 4000 metrov a prechod okolo známeho jazera Titicaca.