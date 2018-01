Svitko skončil v 5. etape trinásty: Bieda, sedemkrát som spadol

Francúz Adrien Van Beveren na Yamahe prišiel do cieľa na piatom mieste. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky 5. etapy:



motocykle: 1. Joan Barreda Bort (Šp./Honda) 3:19:42 h, 2. Matthias Walkner (Rak./KTM) +10:26 min, 3. Kevin Benavides (Arg./Honda) +12:20, 4. Antoine Meo (Fr./KTM) +13:00, 5. Adrien Van Beveren (Fr./Yamaha) +14:35, 6. Xavier De Soultrait (Fr./Yamaha) +14:43, ..., 13. Štefan SVITKO (SR/KTM) +25:07



priebežné poradie: 1. Van Beveren 14:37:40 h, 2. Benavides +1:00 min, 3. Walkner +1:14, 4. Barreda Bort +7:33, 5. De Soultrait +7:42, 6. Toby Price (Aus./KTM) +10:39, ..., 11. SVITKO +26:22



automobily: 1. Stephane Peterhansel, Jean Paul Cottret (Fr./Peugeot) 2:51:19 h, 2. Bernard ten Brinke, Michel Perin (Hol., Fr./Toyota) +4:52 min, 3. Giniel de Villiers, Dirk von Zitzewitz (JAR/Nem.) +12:47, 4. Carlos Sainz, Lucas Cruz (Šp./Peugeot) +18:10, 5. Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel (Katar, Fr./Toyota) +24:33, 6. Orlando Terranova, Bernardo Graue (Arg./Mini Cooper) +24:38



priebežné poradie: 1. Peterhansel 13:27:26 h, 2. Sainz +31:16 min, 3. ten Brinke +1:15:16, 4. Al-Attiyah +1:23:21, 5. de Villiers +1:34:34, 6. Sheikh Khalid al Qassimi, Yavier Panseri (SAE, Fr./Peugeot) +1:46:48



štvorkolky: 1. Nicolas Cavigliasso (Arg./Yamaha) 4:12:47, 2. Ignacio Casale (Čile/Yamaha) +1:23, 3. Alexis Hernandez (Peru/Yamaha) +6:35



priebežné poradie: 1. Casale 17:14:52, 2. Hernandez +40:13, 3. Pablo Copetti (Arg./Yamaha) +58:37



kamióny: 1. Eduard Nikolajev (Rus./Kamaz) 3:37:12, 2. Sergej Vjazovič (Biel./Maz) +6:23, 3. Anton van Genugten (Hol./Iveco) +12:53



priebežné poradie: 1. Nikolajev 15:59:39, 2. Federico Villagra (Arg./Iveco) +58:05, 3. Vjazovič +2:28:46

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Arequipa 10. januára (TASR) – Slovenský motocyklový reprezentant Štefan Svitko (KTM) obsadil trináste miesto v stredajšej 5. etape 40. ročníka slávnych pretekov Rely Dakar. Jasné víťazstvo zaznamenal Španiel Joan Barreda Bort na Honde, ktorý mal náskok na druhého Rakúšana Mattiasa Walknera na KTM 10:26 minúty.Tretí skončil Argentínčan Kevin Benavides na Honde so stratou 12:20 min. Svitko zaostal za víťazom o 25:07 min.povedal Svitko pre facebookovú stránku svojho fanklubu.Stredajšia ďalšia piesočná etapa mala štart v meste San Juan de Marcona, po krátkej spojovacej časti nasledoval 266 km dlhý meraný úsek a po ňom opäť spojovacia časť po pobreží do druhého najväčšieho mesta Peru Arequipa.Francúz Adrien Van Beveren na Yamahe prišiel do cieľa na piatom mieste so stratou 14:35 min., no stačilo mu to na to, aby sa udržal na čele celkového poradia. Druhý je Benavides (+1:00 min), tretí Walkner (+1:14) a na štvrtom mieste figuruje štvrtkový víťaz Barreda Bort (+7:33). Svitko sa udržal na 11. priečke, no na lídra stráca už 26:22 min.dodal Svitko.V kategórii automobilov triumfovali Stephane Peterhansel so spolujazdcom Jeanom Paulom Cottretom na Peugeote a upevnili si náskok v celkovom poradí. Francúzska posádka finišovala v čase 2:51:19 h, na druhom mieste skončili Holanďan Bernard ten Brinke s Francúzom Michelom Perinom na Toyote so stratou 4:52 min, tretí boli ich tímoví kolegovia Giniel de Villiers z JAR s Nemecom Dirkom von Zitzewitzom (+12:47 min).Peterhansel s Cottretom majú na čele celkového poradia už veľký náskok 31:16 minút pred Španielmi Carlosom Sainzom a Lucasom Cruzom (Peugeot). Tretí ten Brinke s Perinom zaostávajú už o 1:15:16 h.Stredajšia etapa bola posledná pre deväťnásobného majstra sveta v rely Sebastiena Loeba, ktorý musel skončiť pre zdravotné problémy svojho spolujazdca Daniela ElenuVo štvrtok je na programe 6. etapa Arequipy do bolívijského La Paz s meraným úsekom 313 km a presunmi v dĺžke 447 km. Pretekárov čaká jazda v nadmorskej výške okolo 4000 metrov a prechod okolo známeho jazera Titicaca.