Svitko v 2.etape Rely Dakar na siedmom mieste, Jakeš skončil dvadsiaty

Na snímke slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP



Výsledky Rely Dakar 2017, 2. etapa Resistencia (Arg.)- San Miguel de Tucumán (Arg.), 803 km/275 meraných:



Motocykle:

1. Tobey Price (Aus./KTM) 2:37:32 hod.

2. Matthias Walkner (Rak./KTM) +3:22 min.

3. Paulo Goncalves (Portug./Honda) +3:51

4. Xavier de Soultrait (Fr./Yamaha) +4:06

5. Sam Sunderland (V. Brit./KTM) +4:19

6. Pablo Quintanilla (Chile/Husqvarna) +4:48

7. ŠTEFAN SVITKO (SR/KTM) +4:54

...

20. IVAN JAKEŠ (SR/KTM) +11:34





Celkové poradie (po 2 z 12 etáp):



Motocykle:

1. Price 3:07:17 hod.

2. Walkner +2:39 min

3. Goncalves +2:54

4. Sunderland +3:23

5. de Soultrait +3:41

6. Quintanilla +4:26

...

8. SVITKO +4:45

20. JAKEŠ +12:50



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

San Miguel de Tucumán 3. januára (TASR) - V druhej etape 39. ročníka Rely Dakar z Resistencie do San Miguel de Tucamán skončil slovenský motocyklista Štefan Svitko na siedmom mieste a celkovo je ôsmy. Ivan Jakeš obsadil 20. pozíciu a rovnako je na tom aj v priebežnom hodnotení. Austrálčan Toby Price získal po triumfe v etape post lídra pretekov.Svitko prišiel do cieľa 275 kilometrov dlhého meraného úseku v Argentíne s odstupom necelých piatich minút na víťazného Pricea. Austrálčan triumfoval pred Rakúšanom Matthiasom Walknerom. Jakeš finišoval v utorkovej etape so stratou viac ako 11 minút.V stredu je na programe 3. etapa so štartom v San Miguel de Tucamán a cieľom v San Salvador de Jujuy. Motocyklistov čaká meraný úsek v dĺžke 364 km.