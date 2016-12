Svitkove Vianoce sú v znamení prípravy na Dakar

Štefan Svitko Foto: M.H.G.H. s.r.o. Foto: M.H.G.H. s.r.o.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. decembra (TASR) - Štefan Svitko si koncoročné sviatky príliš neužije, keďže práve v tomto období mu vrcholí príprava na najdôležitejšie podujatie sezóny - rely Dakar. Aj tento rok sa počas Vianoc bude venovať tréningu, no samozrejme si nájde čas aj na rodinu a trochu oddychu.Tridsaťštyriročný motocyklový pretekár v poslednom období poriadne "zarezáva", no prípravu mu trochu skomplikovalo zranenie.povedal druhý muž uplynulej edície slávnej rely.Zo zdravotných problémov sa rýchlo zotavil a uplynulé tri týždne strávil na sústredeniach v Chorvátsku a Vysokých Tatrách. Na Vianoce si našiel čas až túto stredu. "uviedol.Vianočné sviatky strávi s rodinou u manželkiných rodičov na chate v Oščadnici, ale ani tam nevynechá tréningy.Na druhý sviatok vianočný opäť zamieri do Tatier a ďalší deň už odlieta do Južnej Ameriky. Prestížne podujatie odštartuje 2. januára v paraguajskom Asuncióne a finiš je na pláne 14. v argentínskom Buenos Aires.