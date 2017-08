Svitolinová postúpila do 2. kola US Open. Takto sa darilo ostatným

Ukrajinská tenistka Elina Svitolinová v zápase 1. kola ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open v New Yorku proti Češke Kateřine Siniakovej v stredu 30. augusta 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

ženy - dvojhra - 1. kolo:



Jelina Svitolinová (4-Ukr.) - Kateřina Siniaková (ČR) 6:0, 6:7 (5), 6:3



Jennifer Bradyová (USA) - Andrea Petkovičová (Nem.) 6:4, 3:6, 6:1



Monica Niculescuová (Rum.) - Kristina Mladenovicová (14-Fr.) 6:3, 6:2



Nicole Gibbsová (USA) - Veronica Cepedeová Roygová (Parag.) 6:0, 1:6, 6:1



Kaia Kanepiová (Est.) - Francesca Schiavoneová (Tal.) 0:6, 6:4, 6:2

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 30. augusta (TASR) - Ukrajinská tenistka Jelina Svitolinová sa prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V prvom kole ako nasadená štvorka zdolala Češku Kateřinu Siniakovú 6:0, 6:7 (5), 6:3. Zápas v utorok v tajbrejku druhého setu prerušili pre dážď.