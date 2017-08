Svoboda ostáva aj naďalej trénerom reprezentantiek SR v basketbale

Na snímke vľavo tréner Slovenska Marian Svoboda. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 3. augusta (TASR) - Marián Svoboda bude pokračovať vo funkcii trénera slovenskej ženskej basketbalovej reprezentácie. Vo svojom štvrtkovom vydaní o tom informoval denník Šport. Na júnových ME v Hradci Králové a Prahe Svoboda so svojimi zverenkami postúpil do štvrťfinále. Po skončení šampionátu však viaceré hráčky na čele s kapitánkou Zuzanou Žirkovou podrobili českého kouča kritike.Na zasadnutí výkonného výboru Slovenskej basketbalovej asociácie vyslovili Svobodovi podporu.povedal pre Šport generálny sekretár SBA Ľubomír Ryšavý.