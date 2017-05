Svoboda zverejnil prvú časť nominácie na ME, vracia sa Žirková

Na snímke uprostred Zuzana Žirková. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Prvá časť nominácie basketbalistiek SR na začiatok prípravy na ME 2017 v Česku:



Barbora Bálintová, Zuzana Žirková, Anna Jurčenková (všetky Good Angels Košice), Angelika Slamová, Sabína Oroszová, Terézia Páleníková, Nikola Dudášová, Rebeka Mikulášiková (všetky Piešťanské Čajky), Veronika Remenárová (KP Brno/ČR), Miroslava Mištinová, Alexandra Baburová (obe MBK Ružomberok), Marie Ružičková (Reyer Venezia Mestre/Tal.), Romana Vyňuchalová (ŠBK Šamorín), Katarína Tetemondová (bez klubovej príslušnosti), Lucia Kupčíková (Bez klubovej príslušnosti)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. mája (TASR) - Nový tréner basketbalistiek Slovenska Marian Svoboda oznámil v utorok prvú časť nominácie na júnové majstrovstvá Európy v Česku. Medzi úvodnou pätnástkou je aj Zuzana Žirková, ktorá ukončila reprezentačnú kariériu po ME 2015. Nechýba ani jej klubová spoluhráčka z Good Angels Košice Barbora Bálintová, ktorá absentovala v závere uplynulej kvalifikácie.Svoboda, ktorý minulý týždeň nečakane nahradil vo funkcii Maroša Kováčika, nebude môcť počítať so službami Žofie Hruščákovej. Pivotka maďarského Cargo Uni Györ vynechá šampionát pre zranenie.Národný tím začne s prípravou na ME v sobotu v Lučenci, kde má naplánovaný zraz. Svoboda plánuje povolať 24 hráčok, kompletnú nomináciu oznámi v priebehu týždňa.Slovenky sa na šampionáte predstavia v B-skupine v spoločnosti Bieloruska, Talianska a Turecka. Turnaj sa uskutoční v termíne 16.-25. júna v Prahe a Hradci Králové.