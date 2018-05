Svoje brány v Košiciach slávnostne otvára historická železnička i zoo

Košice Foto: TASR/S. Písecký Foto: TASR/S. Písecký

Košice 1. mája (TASR) – Otvorením detskej železnice a prvou tohtoročnou jazdou vláčikom ťahaným 134-ročnou parnou mašinkou Katka v utorok pokračuje seriál podujatí v rámci osláv Dňa mesta Košice.uviedol pre TASR prednosta stanice Igor Holéczy. Upozornil, že vlaky budú jazdiť podľa potreby a posledná jazda do stanice Alpinka bude o 18. hodine.Historická košická detská železnica je unikátna tým, že prevádzkuje aj parné lokomotívy a práve v utorok prvýkrát vyjdú na trať.upozornil Holéczy. Na železničke plánujú v tomto roku dokončiť niektoré investície, jednou z nich je prvá staničná budova. Na nástupnej stanici v dolnej časti by malo v najbližších týždňoch pribudnúť aj detské ihrisko. Počas hlavnej sezóny odvezú tamojšie lokomotívy približne 40.000 návštevníkov.uzatvára Holéczy.V rámci programu košických osláv je v nedeľu pripravený aj deň otvorených dverí historickej radnice. Verejnosť má možnosť priestory navštíviť od 10. do 17. hodiny.Okrem železničky v utorok slávnostne odomyká brány aj zoologická záhrada v mestskej časti Kavečany.priblížila Eva Malešová z košickej zoo. Súčasťou slávnostného otvorenia bude aj krst dvoch mláďat kozičky walliskej. Počas sezóny je pripravený už tradičný Deň detí v zoo, kedy okrem iného uvedú do prevádzky aj novú knihobúdku. V júni očakávajú množstvo detí v rámci školských výletov a neskôr v lete je pripravených niekoľko turnusov prímestského tábora v zoo i viacero vzdelávacích podujatí.dodala Malešová.