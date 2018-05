Svoje veľvyslanectvo presunie do Jeruzalema aj Paraguaj

Horacio Cartes Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tel Aviv 7. mája (TASR) - Paraguaj otvorí svoje veľvyslanectvo v izraelskom meste Jeruzalem koncom mája, pričom slávnostného otvorenia ambasády by sa mal zúčastniť aj paraguajský prezident Horacio Cartes. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na pondelňajšie vyhlásenie izraelského ministerstva zahraničných vecí.uviedol hovorca izraelského rezortu diplomacie Emmanuel Hahšon.Paraguaj sa po Spojených štátoch a Guatemale stal treťou krajinou, ktorá ohlásila, že svoje veľvyslanectvo presunie z Tel Avivu do Jeruzalema. K presunu amerického veľvyslanectva do tohto mesta by malo dôjsť už na budúci týždeň.