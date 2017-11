Svojrázny vydavateľ Larry Flynt má 75 rokov

Larry Flynt. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lakevill/Bratislava 1. novembra (TASR) - Svetoznámy americký vydavateľ pornografických časopisov Larry Flynt sa v stredu 1. novembra dožíva 75 rokov.O jeho kontroverznom, ale aj tragickom živote natočil známy český režisér Miloš Forman film Ľud versus Larry Flynt (1996). Absolvoval niekoľko súdnych sporov týkajúcich sa prvého dodatku k ústave Spojených štátov amerických (USA), ktorý sa týka garancie základných slobôd, keďže obsah jeho najznámejšieho časopisu Hustler jeho odporcov veľmi poburoval.Larry Flynt sa narodil 1. novembra 1942 v meste Lakevill v americkom štáte Kentucky. Vyrastal v skromných pomeroch spoločne so sestrou Judy a bratom Jimmym. Dcéra v detskom veku zomrela na leukémiu, čo viedlo k rozvodu rodičov. Ako pätnásťročný budúci podnikateľ narukoval do armády, neskôr prestúpil k námorníctvu, kde slúžil ako operátor radaru na lietadlovej lodi USS Enterprise.V roku 1964 otvoril svoj prvý striptízový klub v meste Dayton v Ohiu, ku ktorému do roka pribudli ďalšie podobné zariadenia. Kluby si rýchlo získali verných zákazníkov a z Larryho Flynta sa stal dobre zarábajúci podnikateľ. V roku 1968 sa rozhodol otvoriť bar pre vyššiu triedu s nahými tanečnicami, čím sa zrodil prvý Hustler Club.Svojej rastúcej klientele začal Flynt posielať krátky newsletter o nadchádzajúcich udalostiach v kluboch. Postupne sa štvorstránkový materiál rozšíril na 16 a neskôr už na 32 strán. Do predaja však zasiahla recesia spôsobená ropnou krízou, ktorá znamenala aj úbytok návštevníkov klubov Hustler. Klesajúce tržby priviedli Flynta k rozhodnutiu zmeniť klubový newsletter na erotický magazín. Prvé číslo časopisu Hustler vyšlo v roku 1974.Prvý Hustler vyšiel len s malým nákladom, ale čoskoro si vytvoril čitateľskú základňu. Keď sa však v roku 1975 dostalo do predaja číslo s nahými fotkami bývalej prvej dámy USA Jacqueline Kennedy-Onassis, predaj presiahol milión kusov a časopis sa dostal do národnej pozornosti. Základom úspechu všetkých ďalších čísiel provokatívneho magazínu sa stalo pornografické zobrazovanie ženskej sexuality i najrôznejšie škandalózne senzácie.Svojrázny vydavateľ bol v roku 1976 obvinený z obscenity a zavrhnutý konformnou spoločnosťou. Začal preto svoj húževnatý boj proti cenzúre a vzrastajúcemu vplyvu extrémistických konzervatívnych hnutí. Zvádzal mnoho právnych sporov o reguláciu pornografie a slobodu prejavu. Prípad "Ľud verzus Larry Flynt" sa dostal až k americkému Najvyššiemu súdu, kde Flynt hájil svoju slobodu slova zaručenú prvým dodatkom Ústavy USA. Súd tento precedentný prípad jednomyseľne rozhodol v jeho prospech.V roku 1978 podnikateľa postrelil Joseph Paul Franklin, člen Ku-Klux-klanu a odvtedy je od pása nadol ochrnutý, pripútaný na invalidný vozík.Larryho Flynta v slávnom filme The People vs. Larry Flynt (Ľud versus Larry Flynt, 1996) stvárnil americký herec Woody Harrelson, ktorý bol za svoj výkon nominovaný na Oscara (1997). Nomináciu na rovnaké ocenenie získal za réžiu snímky Miloš Forman.