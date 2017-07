Svorada s vylúčením Sagana nesúhlasí. Pádov bolo vždy veľa

Na archívnej snímke Jan Svorada Foto: TASR/Radoslav Stoklasa Foto: TASR/Radoslav Stoklasa

Vittel 5. júla (TASR) - Bývalý slovenský a neskôr český reprezentant Jan Svorada nesúhlasí s vylúčením Petra Sagana z tohtoročnej 104. edície Tour de France. Podľa slov víťaza troch etáp na slávnom cyklistickom podujatí spôsobila tvrdý pád Marka Cavendisha jeho vlastná nebezpečná jazda.Dvadsaťsedemročného pretekára Bora-Hansgrohe diskvalifikovali za vrazenie do Brita Cavendisha v záverečnom špurte utorkovej 4. etapy. Sagan približne 50 m pred cieľom vystrčil lakeť, zasiahol vedľa neho šprintujúceho Cavendisha, ktorý vletel do ochrannej bariéry. Následne cez neho prepadli ďalší jazdci. Sagan sa hneď po finiši išiel Britovi k tímovému autobusu ospravedlniť, ale trestu sa nevyhol.Podľa Svoradu nemohol za pád Saganov lakeť.povedal Svorada pre TASR.Štyridsaťosemročný bývalý profesionál v tíme Lampre si myslí, že Sagan dostal príliš tvrdý trest, a že jury nedokázala dostatočne jasne vysvetliť, čo bolo presnou príčinou pádu.uviedol.Sagan dostal už pôvodne dosť tvrdý trest - 30 sekundovú penalizáciu a odobratie 80 bodov. Neskôr však jury rozhodla o úplnej diskvalifikácii dvojnásobného majstra sveta. Podľa nej Sagan priamo zavinil Cavendishov pád.Svorada jazdil v profesionálnom pelotóne od roku 1991 do roku 2004, a keďže sa špecializoval práve na záverečné špurty, má dostatočné skúsenosti s podobnými napätými situáciami. Napriek tomu si na podobný trest nepamätá.dodal pre TASR Svorada, ktorý na Gire vyhral spolu päť etáp.