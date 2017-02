SVP: Znížiť hladinu Ružína znemožní plnenie základných účelov nádrže

Na archívnej snímke most cez vodnú nádrž Ružín pred obcou Opátka, okres Košice-okolie. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Košice 2. februára (TASR) – Zníženie hladiny vodnej nádrže Ružín na možné využitie starej zaplavenej cesty v rámci riešenia dopravy po uzavretí cestného mosta cez Ružín by znemožnilo plnenie základných účelov tejto vodnej stavby. Vyplýva to zo stanoviska Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP), odštepný závod Košice, o ktoré požiadal Košický samosprávny kraj (KSK).Alternatívne dopravné riešenia po decembrovom uzatvorení dôležitého mosta, ktorý je v havarijnom stave, navrhli začiatkom januára poslanci košického krajského a mestského zastupiteľstva Rastislav Trnka a Jaroslav Polaček (obaja nezávislí).Jedným z nich bolo čiastočné zníženie hladiny vodnej nádrže sna starú cestu, ktorá prechádzala cez zaplavenú obec Košické Hámre. Predpokladané zníženie malo byť 2 - 3 metre. Ďalšími ich návrhmi boli prenájom kompy, využitie ženijných mechanizmov slovenskej armády, ako aj výstavba a plná rekonštrukcia súčasnej lesnej cesty medzi obcou Opátka a Zlatníkom v najkritickejších úsekoch, ktoré sú v majetku mesta Košice.Stanovisko k návrhu alternatívneho riešenia dopravného prepojenia medzi obcami Košická Belá a Opátka z technicko-prevádzkového hľadiska správcu vodnej nádrže podpísal riaditeľ košického odštepného závodu SVP Roman Ivančo. Informovala o tom dnes hovorkyňa KSK Zuzana Bobriková. Podľa stanoviska je primárnou funkciou vodnej nádrže Ružín zabezpečenie dodávky povrchovej vody na priemyselné účely v aglomerácii Košice.Prirodzenou súčasťou prevádzkového režimu nádrže je pritom rozkolísanosť hladiny, pričom tento režim je podriadený hydrologickej situácii v povodí rieky Hornád nad vodnou stavbou. Zníženie vodnej hladiny v nádrži je možné, ale otázne sú dosahy na zabezpečenie jej primárnych funkcií.K alternatíve, ktorá by využila pôvodnú cestu v zatopenej obci Košické Hámre, sa v stanovisku uvádza, že zameranie dna v tejto lokalite robil v roku 2013 Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH) Bratislava lodným sonarom. Podľa podkladov je zrejmé, že pôvodný cestný násyp v súčasnej morfológii dna nie je možné jednoznačne identifikovať a možno sa iba domnievať, kde sa nachádza.informovala ďalej Bobriková.Zníženie hladiny je možné len na hydrologicky nevyhnutný čas. V prípade 12 mesiacov by išlo o mimoriadnu manipuláciu, ktorá podlieha povoleniu príslušného vodoprávneho orgánu. Okrem iného by sa musel spracovať a schváliť dočasný manipulačný poriadok vodnej stavby, projektová dokumentácia obnovy vrátane návrhu objektov premostení vodných tokov Belá a Opátka a nutné by bolo aj odstránenie nežiaducich nánosov počas 50 rokov prevádzky na pôvodnom cestnom násype.K zriadeniu kompy, prípadne pontónového mosta SVP uviedol, že k možnosti prevádzkovať kompu by sa v zmysle zákona musel vyjadriť Dopravný úrad (DÚ) Bratislava. Vodohospodársky podnik ďalej upozornil, že vzhľadom na zamrznutú hladinu nádrže výstavba jednotlivých objektov a ani prevádzkovanie kompy nie je možné. Zdôraznil taktiež, že nie je možné garantovať konštantnú úroveň hladiny, pretože plnenie základných funkcií nádrže - dodávka vody pre priemysel - spôsobuje pozvoľný pokles hladiny v málo vodných obdobiach. Nádrž je citlivá na zmenu hydrologického režimu v povodí nad ňou, čo znamená prudký vzostup hladiny počas povodňových prietokov.doplnila Bobriková.