Sydney privítalo nový rok najväčším ohňostrojom vo svojich dejinách

Veľkolepý ohňostroj v Sydney. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sydney 31. decembra (TASR) - Ohňostroj rozžiaril oblohu nad austrálskym prístavom v Sydney a vyvrcholili ním oslavy nového roka 2018 v meste.Nový rok sa v Sydney začal v nedeľu o 14.00 h SEČ. Pred ním už privítali rok 2018 tichomorské štáty Samoa, Tonga a Kiribati, ako aj Nový Zéland.Súčasťou veľkolepého, až 12-minútového ohňostroja v Sydney bol aj nádherný dúhový vodopád svetiel a farieb, ktorý prúdil dolu z mosta v prístave - na oslavu nedávno schváleného zákona legalizujúceho manželstvá osôb rovnakého pohlavia v Austrálii. Most je spolu so slávnou budovou opery ikonickým symbolom Sydney.Podľa organizátorov novoročnej šou s ohňostrojom išlo o vôbec najväčší ohňostroj, aký kedy Sydney zažilo.V oblasti prístavu bolo odpálených osem ton jednotlivých kusov zábavnej pyrotechniky - týchto kusov bolo celkovo 100.000 a stáli sedem miliónov austrálskych dolárov (5,5 milióna USD). Udalosť vysielali naživo do zvyšku sveta, ktorý bude postupne oslavovať nový rok 2018, napísala tlačová agentúra DPA.Dvadsaťsekundovú časť ohňostroja v zlatej a striebornej farbe pomohol navrhnúť slávny austrálsky herec Hugh Jackman a predviedli ju na hudbu zosnulého domorodého austrálskeho speváka Dr. G Yunupinga.povedal novinárom Jackman ešte pred začiatkom ohňostroja.Spomínaný dúhový vodopád ukončil celý ohňostroj, ktorý sledovalo 1,6 milióna divákov zhromaždených okolo prístavu v Sydney. Bezpečnostné opatrenia boli prísne, ale predstavitelia mesta informovali, že nie je žiaden mimoriadny stav pohotovosti.Predstavitelia Sydney, hlavného mesta austrálskeho štátu Nový Južný Wales, uviedli, že podujatie prinesie mestu v prepočte 170 miliónov USD a "nezaplatiteľnú publicitu". Takmer polovicu oslavujúcich návštevníkov Sydney totiž tvoria turisti.