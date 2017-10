Sýkora: Od účasti vo voľbách do VÚC záleží kvalita rozhodnutí krajov

Na snímke nový predseda ZMOS Michal Sýkora. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 26. októbra (TASR) - Od účasti v novembrových (4.11.) voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) záleží kvalita rozhodnutí krajov. Pripomína predseda Združenia miest a obcí Slovenska Michal Sýkora, podľa ktorého by činnosti krajov pomohol úspech starostov a primátorov, ktorí kandidujú za krajských poslancov.zdôraznil.Poukázal, že kandidujú starostovia a primátori, ktorí majú priame skúsenosti s rozvojom samospráv, poznajú kompetencie, nastavujú lokálne priority a svojimi rozhodnutiami ich presadzujú. Podľa Sýkoru by ich úspech pri voľbe krajských poslancov pomohol v činnosti VÚC.vysvetlil.Sýkora očakáva záujem ľudí o voľbu svojich zástupcov.doplnil.Pripomína, že predsedovia samosprávnych krajov a poslanci zastupiteľstiev samosprávnych krajov budú rozhodovať o regionálnom rozvoji, cestovnom ruchu, školstve, sociálnych veciach, kultúre, či o správe a údržbe ciest najbližších päť rokov.