Sýkorovec Ivan C. sa pokúsil utiecť, polícia ho chytila

Na snímke Ivan C. Foto: FOTO TASR - Branislav Račko Na snímke Ivan C. Foto: FOTO TASR - Branislav Račko

Bratislava 20. septembra (TASR) – Obžalovaný člen gangu sýkorovcov Ivan C., prezývaný Vincko, ktorého pobyt na slobode monitoroval elektronický náramok, sa dnes pravdepodobne pokúsil utiecť zo Slovenska. Bezpečnostný incident potvrdilo ministerstvo spravodlivosti, ktoré spravuje Elektronický systém monitoringu osôb (ESMO).Operačné stredisko ESMO zaevidovalo porušenie prevádzkových pokynov zo strany kontrolovanej osoby dnes v ranných hodinách, priblížil hovorca ministerstva spravodlivosti Peter Bubla. Obžalovaný sa vzdialil od GPS zariadenia, ktoré je povinný okrem náramku nosiť so sebou. Podľa informácií TASR išlo o obžalovaného Ivana C.„Vzniklo teda podozrenie, že kontrolovaná osoba porušila zákaz opustiť Slovenskú republiku,“ uviedol Bubla. Operačné stredisko ESMO kontaktovalo príslušného probačného a mediačného úradníka a tiež políciu, ktorá kontrolovanú osobu podľa informácií ministerstva spravodlivosti úspešne lokalizovala a zadržala.„Podrobnosti momentálne neviem povedať, pretože som bola na vláde, mám len základnú informáciu, z ktorej pre mňa vyplýva, že systém funguje, to znamená, že nedodržanie podmienok bolo okamžite signalizované a následne sme vedeli operatívne komunikovať s políciou,“ potvrdila po zasadnutí vlády ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd).Obžalovaný vysokopostavený člen gangu sýkorovcov, dvakrát neprávoplatne odsúdený na doživotie, ktorému vyprší maximálna lehota možnej väzby 25. septembra, predčasne na slobodu ísť nechcel. Proti verdiktu Krajského súdu v Banskej Bystrici podal sťažnosť. Najvyšší súd jej však nevyhovel a 12. septembra rozhodol, že pôjde von. Nariadil pritom jeho kontrolu technickým prostriedkom a súčasne mu zakázal vycestovať do zahraničia.Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Banskej Bystrici Ivana C., ako aj bossa gangu Róberta L., prezývaného Kýbel, už dvakrát odsúdil na doživotie, najprv v roku 2016 a naposledy v apríli tohto roku. Obaja podali odvolanie a Najvyšší súd SR zakaždým rozsudky zrušil. Trestnú vec obžalovaného Róberta L. a spol. napokon ŠTS odňal a prikázal Krajskému súdu v Banskej Bystrici, aby ju v potrebnom rozsahu prejednal a rozhodol. Proces sa začne odznova. Termín je stanovený na koniec októbra.Obaja sýkorovci čelia obžalobe, ktorá ich spolu s komplicmi viní zo šiestich vrážd z rokov 1998 a 1999 - Eduarda a Roberta Diničovcov, Romana Deáka, Alojza Házyho, Dalera Hlavačku, Miloša Piliara a zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.