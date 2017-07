Sympatizant Islamského štátu zavraždil v Linzi manželský pár

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Linz 6. júla (TASR) - Osoba podozrivá z dvojitej vraždy, ktorá sa odohrala 30. júna v rakúskom meste Linz, prejavovala sympatie k teroristickej organizácii Islamský štát (IS). V stredu večer o tom informoval rakúsky minister vnútra Wolfgang Sobotka.Uvedená vražda, ktorej obeťami sú manželia vo veku 85 a 87 rokov, predstavuje prvý takýto prípad spájaný s IS na území Rakúska. Predpokladaným páchateľom je 54-ročný muž tuniského pôvodu, ktorý žije v Rakúsku už od roku 1989.Mŕtvy manželský pár našli v horiacom dome v Linzi, na čo sa údajný vrah sám prihlásil polícii. Podľa zverejnených údajov najskôr tvrdil, že dôchodcov zabil, pretože ich považoval za prívržencov pravicovo-populistickej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ), a jeho čin mal byť príkladom pre spoločnosť.Ako však uviedol Sobotka, analýza obsahu dátových nosičov a príspevkov na sociálnych sieťach jednoznačne ukázala, že tento muž bol zradikalizovaným moslimom.Polícia nepredpokladá, že by sa na vražde boli podieľali nejaké ďalšie osoby.Na uvedené zistenia medzičasom reagoval aj rakúsky spolkový kancelár Christian Kern. Podľa jeho slov musia teraz "príslušné miesta bezodkladne objasniť, kde sú porovnateľné nebezpečenstvá a ako je možné proti nim účinne bojovať".