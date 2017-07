Syn amerického prezidenta sa stretol s právničkou napojenou na Kremeľ

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 10. júla (TASR) - Najstarší syn amerického prezidenta Donald Trump ml. sa krátko po tom, ako si jeho otec zabezpečil republikánsku nomináciu na boj o prezidentské kreslo, stretol s právničkou napojenou na ruský Kremeľ. Informoval o tom dnes denník The New York Times s odvolaním sa na informácie troch nemenovaných poradcov Bieleho domu.Trump junior pristúpil na toto stretnutie po prísľube, že získa kompromitujúce informácie o otcovej protikandidátke Hillary Clintonovej.Stretnutie s ruskou právničkou Nataľjou Veseľnickou sa uskutočnilo v júni 2016 v budove Trump Tower v New Yorku. Zúčastnil sa na ňom Trump mladší, jeho švagor Jared Kushner a šéf Trumpovej volebnej kampane Paul Manafort.Podľa Trumpa ml. boli však výroky ruskej právničky o Hillary Clintonovej vágne a nezmyselné a nehovorili o žiadnom významnom odhalení, poznamenáva agentúra Reuters. Hovorca tímu právnikov Donalda Trumpa Mark Corallo vyhlásil, že prezident Trump o schôdzke nevedel a nezúčastnil sa na nej.