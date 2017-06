Syn Ľubomíra Jahnátka nie je a nebol zamestnancom spoločnosti JAVYS

Na archívnej snímke Ľubomír Jahnátek. Foto: TASR – Štefan Puškáš Foto: TASR – Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. júna (TASR) - Andrej Jahnátek, syn exministra hospodárstva Ľubomíra Jahnátka (nominant Smeru-SD) a kandidáta na post predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), nie je a nebol zamestnancom Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS). Uviedla to dnes hovorkyňa JAVYS-u Miriam Žiaková v reakcii na štvrtkové (29.6.) vyjadrenia predstaviteľov strany Sloboda a Solidarita (SaS).spresnila Žiaková.Spoločnosť JAVYS, a. s., podľa Žiakovej odmieta tieto nepravdivé tvrdenia, pretože Andrej Jahnátek nie je zamestnancom spoločnosti JAVYS a ani v minulosti v nej nikdy nepracoval.Predstavitelia opozičnej strany SaS Jana Kiššová a Karol Galek na tlačovej konferencii 29. júna uviedli, že exminister Ľubomír Jahnátek, ktorého 28. júna výberová komisia na Ministerstve hospodárstva (MH) SR odporučila na post šéfa regulačného úradu, sa nemôže stať predsedom ÚRSO, lebo nespĺňa podmienky výberového konania.Jahnátek podľa Galeka nespĺňa 7-ročnú dĺžku praxe v sieťových odvetviach alebo v energetickej cenotvorbe. "Podľa životopisu si môže započítať do praxe iba štyri roky na pozícii šéfa MH SR počas vlády Roberta Fica (Smer-SD)," poznamenal opozičný politik. Diskvalifikuje ho podľa neho aj to, že podľa medializovaných informácií Jahnátkov syn by mal pracovať pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, ktorá je regulovaným subjektom.