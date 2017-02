Synov narkobaróna Guzmána zranili v prestrelke v podsvetí

Na archívnej snímke vojaci eskortujú Joaguína Guzmána do helikoptéry v Mexico City 8. januára 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 9. februára (TASR) - Synovia mexického narkobaróna Joaquína Guzmána utrpeli zranenia pri útoku, ktorý bol súčasťou sporov v rámci drogového gangu Sinaloa. Oznámil to dnes renomovaný mexický novinár Ciro Gómez Leyva, ktorého citovala agentúra AP.Novinár sa o sobotňajšom útoku dozvedel z listu, ktorý mu údajne zaslali samotní Guzmánovi synovia. Zodpovednosť za útok pripísali Damasovi Lópezovi, vysokopostavenému predstaviteľovi Sinaloy, ktorý chce získať kontrolu nad celým kartelom.López navrhol Guzmánovým synom stretnutie, na ktoré sa však nedostavil. Namiesto neho prišli ozbrojenci, ktorí spustili paľbu a zabili telesných strážcov Guzmánových synov; tým sa napokon podarilo ujsť a vyviazli len so strelnými zraneniami.Autentickosť listu potvrdil aj právnik Joaquína Guzmána, ktorý je vo väzbe v USA, kde čaká na súdny proces. Čelí širokej škále obvinení z pašovania drog, prania špinavých peňazí a z organizovania vrážd a únosov; on sám akúkoľvek vinu popiera.Guzmán, známy pod prezývkou El Chapo (Krpec), je považovaný za jednu z najvýraznejších postáv mexického podsvetia. Do rúk mexickej polície sa dostal už trikrát, avšak dva razy sa mu napriek prísnym bezpečnostným opatreniam podarilo z väzenia ujsť.Mexiko vydalo Guzmána na trestné stíhanie do USA 19. januára, teda deň pred inauguráciou nového amerického prezidenta Donalda Trumpa.