Synovec o Titusovi: Učil druhých ľudskosti, preto ju šírme ďalej

Bratislava 30. septembra (TASR) – Titus Zeman dal každému človeku pocítiť, že je dôležitý. Povedal to novinárom jeho synovec Michal Titus Radošinský, ktorý inicioval proces blahorečenia.priznal Titus Radošinský. Tých, čo by dosvedčili saleziánovu činnosť, hľadal nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.povedal Titus Radošinský. Don Zeman bol jeho birmovným otcom.Titus Zeman bol za komunizmu prenasledovaný a zomrel na následky mučenia a väznenia v roku 1969. Dnes ho vyhlásili za blahoslaveného. Na začiatku komunistickej totality tajne previedol dve skupiny bohoslovcov a kňazov do Talianska, aby tam mohli slobodne vykonávať svoje duchovné povolanie. Pri treťom prechode bol spolu s ďalšími zatknutý a po vykonštruovanom procese odsúdený na 25 rokov väzenia.